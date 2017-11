Batman/The Flash: The Button Deluxe Edition una nuova edizione per il fumetto della DC Comics

Batman/The Flash: The Button Deluxe Edition è la nuova edizione con copertina rigida del fumetto della DC Comics. Questo nuovo albo è uscito in America lo scorso 11 ottobre ed è stato pubblicato all’interno della collana Collected Edition Graphic Novel. In questa opera scopriamo due dei personaggi dei fumetti della DC Comics che collaborano per poter risolvere l’enigma più difficile che abbiano mai dovuto affrontare. Ai testi troviamo Tom King e Joshua Williamson mentre ai disegni hanno collaborato Howard Porter e Jason Fabok.

La trama di questo fumetto pone Batman e Flash davanti ad un grande enigma, e solo le loro due menti da detective potranno riuscire a risolverlo. Sul muro della caverna Batman trova un pulsante con disegnato uno “smile” sporco di sangue. Tutte le analisi portano allo stesso risultato: questo pulsante non è di questo universo, quindi da dove viene? Ma soprattutto chi l’ha lasciato lì?

Il fumetto raccoglie la trama di Batman #21-22 e The Flash #21-22 e le unisce in una versione deluxe con copertina rigida davvero bellissima. I due protagonisti, per risolvere il mistero, si ritrovano sulle tracce di un personaggio misterioso che li porterà in un mondo parallelo, attraverso una linea temporale alternativa e distorta che non dovrebbe esistere.

L’autore di Batman è Tom King, fumettista statunitense, durante la sua carriera ha lavorato sia per la Marvel Comics che per la DC Comics. Dal 2014 al 2016 ha scritto “Grayson” insieme al disegnatore Tim Seeley, nel 2015 ha creato la miniserie in 12 numeri “Omega Men”, un fumetto che ha avuto un grande successo di pubblico e di critica finendo anche tra i best-seller del New York Times. Per la Marvel Comics nel 2016 ha scritto la serie “Vision” che vede come protagonista principale l’androide Visione dei Vendicatori.

