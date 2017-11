Dunkirk, in previsione degli Oscar 2018 il film esce in 50 cinema 17/11/2017 11:45 “Dunkirk” è il film di Christopher Nolan che uscirà di nuovo al cinema. Dunkirk di Christopher Nolan sarà distribuito nuovamente negli Stati Uniti in previsione della stagione degli Oscar 2018 (leggi l'intervista all'attore). La Warner Bros. ha confermato che uscirà in 50 cinema IMAX e 70mm a partire dal 1 dicembre, a New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco. Si prevede che dal 24 gennaio 2018 - giorno successivo alle nomination agli Academy Award - il film possa essere distribuito in altre 250 città. Il film con molta probabilità sarà uno dei principali contendenti nella categorie Miglior film e Miglior regista. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci Scritto da Home Film correlati Christopher Nolan nuovo film 2017, Dunkirk





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Cinema / Thriller The Force, David Mamet scriverà il film diretto da James Mangold La Fox ha annunciato che il 1 marzo 2019 sarà la data di uscita ufficiale di “The Force”, il thriller poliziesco diretto da James Mangold, regista di “Logan” e “Walk the Line – Quando l’amore brucia l’anima”. Il film sarà un adattamento dell’omonimo romanzo di Don Winslow (e...

Cinema / News Quentin Tarantino, il nuovo film prevede un budget da 100 milioni di dollari Per il nuovo film di Quentin Tarantino si è avviata una gara nella scelta del distributore. Dopo lo scandalo sul produttore Harvey Weinstein, la sua società Weinstein Company non si occuperà più della distribuzione dei film di Tatantino, chiudendo una collaborazione avviata nel 1992 con "Le iene”. A contendersi l...

Cinema / Recensioni Recensione del film The Big Sick The Big Sick è il film di Michael Showalter con Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter. Kumail (Kumail Nanjiani) è un giovane comico di standup di Chicago, usa la sua auto con Uber e la notte si esibisce. Negli sketch ironizza sulla cultura pakistana, e questo aspetto è tenuto nascosto alla famiglia musulmana.Durante uno spe...

Cinema / Horror Cate Blanchett, è horror il nuovo film tratto da un romanzo Cate Blanchett dopo il ruolo di Hela nel film “Thor: Ragnarock” lavorerà ad un film horror. “The House with a Clock in its Walls” è tratto da un romanzo del 1973, scritto da John Bellairs. L'orfano Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro) si trasferisce nella città di New Zebede, nel Michigan. Qui abita lo zio Jo...

Cinema / News Lav Diaz, il nuovo film è un’opera rock Lav Diaz, vincitore del Leone d’oro al Festival di Venezia 2016 con “The Woman Who Left” è al lavoro al nuovo film, dal titolo "Ang Panahon ng Halimaw" (letteralmente, “La stagione del diavolo”). Il film mescola musica, opera rock e dramma. A produrlo è Bianca Balbuena, che ha già lavorato a &ldqu...

Cinema / Drama Agadah, intervista all’attore del film Alessio Boni “Agadah” è il film di Alberto Rondalli nelle sale da questa settimana. Mauxa ha intervistato l’attore Alessio Boni, che in queste settimane è anche al cinema con “La ragazza nella nebbia” e la serie tv “La strada di casa”. D. Nel film “Agadah” interpreti Pietro Di Oria. Puoi racco...

Cinema Cosa regalano a Natale le star Per le persone cosiddette normali, i regali consistono in oggetti di prezzo variabile: un libro, una sciarpa, nelle occasioni speciali un orologio, magari un gioiello. Raramente capita che qualcuno ci sorprenda il giorno del nostro compleanno regalandoci una Porsche. Quando parliamo di celebrità, questi parametri si rovesciano. Le star del ...

Cinema / Drama Forever My Girl, il film con Jessica Rothe È stato pubblicato un nuovo trailer del film “Forever My Girl”, diretto da Bethany Ashton Wolf. La storia racconta di un musicista, Liam Page (Alex Roe) che dopo essere andato via dal suo paese per un decennio è diventato una stella della musica. Ora decide di tornare a casa e riconquistare la donna che lasciò, Jos...

Cinema / Classico Giovanna d’Arco, il film con Ingrid Bergman a 69 anni dall’uscita Giovanna d'Arco ("Joan of Arc”) è il film di Victor Fleming che usciva negli Stati Uniti in questi giorni. L’anteprima a New York avvenne l’11 novembre del 1948. Nel dicembre del 1428, la sedicenne Giovanna D’Arco (Ingrid Bergman), figlia di un contadino francese prega in una chiesa. Pare assorta in quella devozione,...