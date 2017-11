The Florida Project, intervista al regista del film Sean Baker

The Florida Project è il film di Sean Baker che ha ottenuto un ottimo consenso di critica. Interpretato da Willem Dafoe, è ambientato in un tratto di strada appena fuori da Disney World, a Miami: la bambina di sei anni Moonee (Brooklynn Prince) vive con la madre Halley (Bria Vinaite). Abitano vicino al "The Magic Castle", un motel economico gestito da Bobby (Dafoe): nonostante tutti siano gentili e compassionevoli, la donna deve sacrificarsi ogni giorno per garantire che la figlia sia protetta.

Il film sarà presentato al Torino Film Festival. Mauxa ha intervistato il regista Sean Baker.

D. In “The Florida Project” introduci tematiche relative all’infanzia, raccontando il rapporto tra una bambina e sua madre alle prese con le difficoltà per crescerla, in un contesto sociale egoista. Come mai hai scelto questo argomento?

Sean Baker. Il mio co-sceneggiatore Chris Bergoch mi portò questo progetto oltre sei anni fa. Sua madre era a Kissimmee, in Florida, una città vicina a Orlando. Colse i dettagli della spiacevole situazione che esisteva lì, e mi ha inviato alcuni articoli sull'argomento. A quanto pare i mezzi di informazione non divulgavano quanto avveniva: sono rimasto sorpreso dal fatto che migliaia di bambini erano senza casa, crescevano per strada proprio nel luogo che viene definito “The Most Magical Place on Earth”. Con i miei film cerco di esplorare e comprendere lo stato attuale del nostro paese e questo argomento andava in linea con tale viaggio. Ero anche personalmente incuriosito perché avevo sempre voluto fare un film sui bambini.

D. Nel film William Dafoe interpreta Bobby Hicks, proprietario del The Magic Castle Motel, un uomo che cerca di aiutare la bambina protagonista. Come hai diretto un attore come William Dafoe, impartendo direttive oppure lasciandolo improvvisare?

Sean Baker. Lavorare con Willem è stato meraviglioso. Ha preso tempo per capire l’ambiente in cui stavamo girando, è venuto in città una settimana prima delle riprese. In quel periodo ha visitato i luoghi e ha incontrato alcuni dei dirigenti del motel. Ha mostrato davvero l'atteggiamento paterno e riluttante che cercavo. Lui è molto sottile, e questo è esattamente ciò che mi occorreva per questo personaggio. Willem ha la capacità di lasciare il pubblico in attesa, cosicché voglia sapere di più sul personaggio, percependo i suoi pensieri.

Per quanto riguarda le riprese ci siamo basato sulla sceneggiatura: tuttavia sapevamo fin dall'inizio che, come altri miei film, lo script si adatta al progetto. Ho sempre incoraggiato l'improvvisazione sul set. Ci sono alcune scene in cui Willem improvvisa.

D. Raccontare le difficoltà attuali e contemporanee in America è una necessità o un’opportunità per il cinema?

Sean Baker. Il cinema può essere utilizzato per commentare la società e divertire allo stesso tempo. La mia speranza è che il cinema si amplifichi proprio nei momenti di difficoltà in ogni società, e aiuti a chiarire su tali questioni. Il business del cinema non cambia mai. È sempre stato difficile.

D. Come mai hai scelto scenografie con una predominanza di colore lilla?

Sean Baker. I colori in realtà esistono nell'ambiente. Il motel è stato effettivamente già colorato in questo modo. Alexis Zabe, direttore della fotografia del film, ama definire la sua estetica come “il gelato di mirtillo con un tocco acida”. Mi piace che avesse l'istinto fin dall'inizio di cercare la bellezza e il calore della scena.

D. Il film ha ottenuto ottime recensioni. Ti interessa il giudizio della critica?

Sean Baker. Sì, mi interessa purtroppo. Sono interessato ai commenti e alle critiche. So che le recensioni possono determinare il successo di un film. Quindi le seguo da vicino.

D. Quali sono state le difficoltà nella produzione del film?

Sean Baker. Tutti i film sono problematici nella produzione. La maggior parte delle difficoltà risiede nel fatto che volevo improvvisare dietro la telecamera e consentire che avvenissero dei felici incidenti. Questo è difficile perché i cambiamenti di programma si riverberano poi su tutti i reparti.

D. Ho letto che per la scena finale nel parco di Walt Disney World , hai filmato in stile guerriglia con uno smartphone. È vero?

Sean Baker. Sì, abbiamo girato la sequenza finale con uno smartphone. Questo è stato come uno schiaffo perché volevamo che il pubblico sapesse che eravamo di più nella realtà.

D. Il film è vietato ai minori di 17 anni. Per quale motivo?

Sean Baker. Ci sono temi adulti nel film, più alcune parolacce. È un film di bambini, ma non per i bambini.

D. Il film ha partecipato al Festival di Cannes. Come è stata l'esperienza del festival, tra party e glamour?

Sean Baker. Siamo incredibilmente onorati che il film sia stato presentato alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes. È stato un sogno che si avvera. Quando si sta tentando di vendere un film ad un festival, c'è ben poco tempo per qualsiasi altra cosa. È stato molto stressante, non ero in grado di vedere nessun film. Molto frustrante.

D. Il filmato precedente, "Tangerine", è stato girato con tre smartphone. In entrambi i film, si sceglie di seguire più linee narrative e poi di unificarle nel finale. Perché hai scelto questo mezzo tecnologico?

Sean Baker. Ciò derivava da un vincolo di budget, ma credo che poi abbiamo avuto la sensazione che sarebbe stato il modo perfetto di girare il tipo di film che avevo in mente. Un film girato in maniera clandestina e surrettizia di tipo social-realista, dove accanto ad attori non professionisti mescoliamo per la prima volta degli interpreti importanti. Lo smartphone ha abbassato le inibizioni e ha innalzato il livello di fiducia di quelli che normalmente sono intimiditi da una macchina da presa tradizionale. Credo che questo abbia influito notevolmente sulle riprese. Ho catturato alcuni momenti “candid” che non avrei recepito con qualsiasi altro tipo di macchina da presa.

D. Qual è il tuo prossimo progetto?

Sean Baker. Ancora non ho nulla in programma. Spero di essere ispirato nel nuovo anno. Saluto i lettori di Mauxa, spero che il film vi piaccia.

