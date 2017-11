"Z Nation 4", Kellita Smith segue le visioni verso Est e appare in "Hell's Kitchen"

"Z Nation 4" continua a mantenersi su una falsariga piuttosto accattivante, a metà fra la parodia di "The Walking Dead" e il fumetto anni ottanta a base di splatter e trovate demenziali. Senza troppe pretese, la creatura Syfy ha saputo guadagnarsi un pubblico fedele, pur senza raggiungere livelli di ascolto paragonabili a quelli delle serie mainstream. Le vicende di un mondo postapocalittico nel quale, come sempre, i morti si risvegliano affamati e l'unica speranza è costituita da un soggetto a quanto pare immune dal contagio, vanno avanti senza tregua.

In questa stagione, accanto a vicende improbabili e a continui cambi di direzione narrativa, abbiamo assistito alla triste morte della piccola Lucy, la figlia di Murphy, deceduta per un invecchiamento precoce che ha gettato il padre in uno stato di confusione mentale. Con il gruppo dei protagonisti piuttosto disorientato, l'attenzione resta alta sul tenente Roberta Warren, vero leader capace di traghettare la ciurma ai quattro angoli del Nordamerica e da qualche tempo preda di strane visioni allucinatorie che la spingono ad andare verso oriente.

Vedremo nel corso delle prossime puntate in cosa si cacceranno la Warren e gli altri reduci dell'apocalisse, ma senza dubbio è interessante parlare dell'attrice che presta il volto alla protagonista, ovvero Kellita Smith, un nome che finora si è tenuto distante dal grande giro. Apparsa in molti prodotti della Syfy, non ultimo "Sharknado 3", la Smith ha appena terminato le riprese del suo ultimo film "The Choir Director" scritto da Carl Weber e diretto da Tray Haley, una commedia sul vescovo Wilson e sul suo difficile compito di scegliere il direttore di un coro religioso.

Kellita Smith, nata a Chicago nel 1969, è entrata nel mondo dello spettacolo lavorando come modella, riuscendo peraltro a laurearsi in scienze politiche. Negli anni novanta ha calcato il palcoscenico di innumerevoli teatri, passando poi alla televisione con "Martin", "Sister, sister", "Malcolm & Eddie" e ottenendo infine il ruolo di Wanda McCullough nella serie tv "The Bernie Mac Show" dal 2001 al 2006. Interessanti anche i suoi lavori al cinema, come ad esempio "Tre giorni per la verità" di Sean Penn e "Roll Bounce" di Malcolm D. Lee.

