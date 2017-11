Zecchino d'Oro 2017, Carlo Conti direttore artistico della nuova edizione 16/11/2017 12:00 Lo "Zecchino d'Oro" giunge alla sessantesima edizione. La sessantesima edizione dello Zecchino d’Oro andrà in onda su Rai 1 dal 18 novembre al 9 dicembre alle 16.35, in diretta dall’Antoniano di Bologna. Il festival è condotto da Francesca Fialdini insieme a Gigi & Ross, il direttore artistico di questa edizione è Carlo Conti, il quale presenterà uno speciale che sarà trasmesso l’8 dicembre e nel quale si ripercorreranno le fasi maggiormente significative della storia dello Zecchino d’Oro. Le dodici canzoni inedite in gara affrontato diverse tematiche, i sedici giovani interpreti provengono da dieci diverse regioni d’Italia e sono stati selezionati a seguito di un tour che ha attraversato oltre trenta città. Ad accompagnare le loro esibizioni ci saranno i sessanta bambini del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni. La prima puntata in onda il 18 novembre prevede l'ascolto di sei canzoni che saranno votate da una giuria composta da bambini tra gli otto e i dodici anni insieme a quattro giudici d'eccezione: Cristina d'Avena, Lino Banfi, Caterina Balivo e Simone Montedoro. Gli ospiti della puntata saranno Valter Brugiolo, Thomas e i protagonisti del musical "Il Magico Zecchino d'Oro". Il 17 novembre uscirà anche la compilation realizzata da Antoniano Production contenente il cd con le dodici canzoni inedite e una bonustrack (nuova versione di “Bèla Bulànga”) e il dvd con la quattordicesima serie delle canzoni animate dello Zecchino d’Oro (i dodici video delle canzoni di questa edizione e una versione animata di “Goccia dopo Goccia”). L’edizione 2017 dello Zecchino d’Oro andrà in onda anche su Rai Yoyo il sabato alle 21.20. © Riproduzione riservata

