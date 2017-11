Vida, novità nel cast della serie tv

L’attrice Mishel Prada interpreterà il ruolo principale di Emma, la quale è stata lontana da sua madre e da sua sorella, tornerà poco volentieri per il funerale della madre e per occuparsi degli affari di famiglia. A dar forma alla co-protagonista della serie sarà Melissa Barrera , la quale intrpreterà Lyn, una donna dalle peculiarità caratteriali molto differenti rispetto a sua sorella Emma.

Starz ha annunciato l’ingresso di Mishel Prada (“Fear the Walking Dead: Passage”), Karen Ser Anzoategui (“East Los Hig”, ), Chelsea Rendon ("The Fosters ”), Carlos Miranda (“Chicago PD”) e Maria Elena Laas ("Vital Signs") nel cast di “ Vida ”.

Galleria fotografica

Altri articoli Home

È stato pubblicato un nuovo trailer della seconda stagione di "The Crown", serie televisiva che ha dimostrato di essere in grado di generare un coinvolgimento dello spettatore ed ha ricevuto una lunga serie di giudizi positivi da parte della critica. La seconda stagione si compone di dieci nuovi episodi e debutterà l'8 dicembre...

Abbiamo intervistato in esclusiva l’attrice canadese Natalie Sharp, tra i protagonisti della serie televisiva “Hit the Road” D. La musical comedy “Hit the Road” racconta le vicende di una famiglia disfunzionale, come ti sei rapportata alle tematiche affrontate dalla serie? R: L’adoro, mi piace la confusione, sp...