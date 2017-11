Bruce Springsteen: In His Own Words: l'esclusivo documentario su 'The Boss'

BBC America ha acquisito il documentario “Bruce Springsteen: In His Own Words” diretto dal regista Nigel Cole.

Il documentario ha una durata di settanta minuti nel corso dei quali si raccontano i momenti salienti dell’esistenza del cantautore e chitarrista Bruce Springsteen (soprannominato "The Boss") che hanno giocato un ruolo nella realizzazione di alcune delle più celebri canzoni che hanno segnato la sua straordinaria carriera.

“Bruce Springsteen: In His Own Words” sarà trasmesso da BBC America il 26 novembre. Nel corso del documentario il celebre artista racconta la sua infanzia a Freehold, nel New Jersey, l’avvicinamento al mondo della musica, l’esperienza con una band a Asbury fino al successo della E Street Band e la consacrazione a livello internazionale.

L’intimo racconto è arricchito dall’inedito archivio di Bruce Springsteen che percorre varie fasi della sua vita. Il documentario è prodotto da Lonesome Pine Productions in collaborazione con Thom Zimny, il quale ha collaborato con Bruce Springsteen negli ultimi diciotto anni.

Il 23 settembre 2016 è uscito l’album “Chapter and Verse” che ha accompagnato l’autobiografia di Bruce Springsteen “Born to Run” (pubblicata il 27 settembre 2016). L'album contiene diciotto brani ed è disponibile in formato cd, doppio lp, download digitale e streaming.

© Riproduzione riservata