Zucchero - Wanted tutta un’altra storia, il concerto-evento in onda su Canale 5 14/11/2017 12:00 Canale 5 propone in prima serata "“Zucchero - Wanted tutta un’altra storia” Va in onda questa sera su Canale 5 “Zucchero - Wanted tutta un’altra storia”, il concerto-evento del cantautore e musicista Zucchero registrato all’Arena di Verona nel corso del “Black Cat World Tour”. In Italia 230 mila spettatori hanno assistito alla tournée di Zucchero, il quale ha realizzato ventidue concerti in dodici mesi all'Arena di Verona. Nel corso dello spettacolo l'artista ha emozionato il pubblico con le canzoni del disco "Black Cat" e con i suoi più grandi successi. Nel novembre 2016 è uscito "Black Cat Deluxe Edition", speciale cofanetto con 2 cd e 1 dvd: il primo cd contiene i dodici brani di "Black Cat" e le quattro speciali bonus track “Ti Voglio Sposare” (featuring Tomoyasu Hotei), “Hechos De Sueños” (featuring Alejandro Sanz)”, “Turn The World Down” e “Voices”; il secondo cd si intitola “25.09.2016 – Black Cat Live from Verona” e contiene le registrazioni di tutte le canzoni dell'album eseguite dal vivi all'Arena di Verona. Sul palco insieme a Zucchero è presente una band internazionale di dodici elementi: Polo Jones, Kat Dyson, Brian Auger, Doug Pettibone, Queen Cora Coleman, Nicola Peruch, Adriano Molinari, Mario Schilirò, Andrea Whitt, James Thompson, Lazaro Amauri Oviedo Dilout e Carlos Minoso. L'album "Black Cat" è uscito il 29 aprile 2016, il "Black Cat World Tour" è partito il 16 settembre dello stesso anno dall'Arena di Verona. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home Personaggi correlati Zucchero Sugar Fornaciari,





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Musica Zucchero, una carovana di successi in transito per l'Italia e calore latino da vendere Zucchero era in concerto ieri sera al Palaolimpico di Torino per promuovere il suo ultimo disco “La Sesión Cubana”, in un'omonimo concerto iniziato alle ore 21.00. Con una tariffa compresa fra i trentaquattro ed i sessantanove euro (tutti settori a sedere, inclusi quelli del parterre sottostante il palcoscenico) gli ammirat...

Musica Radio Italia compie 31 anni con Zucchero e la band La Sesiòn Cubana Tanti auguri per i suoi 31 anni a Radio Italia. Una delle network a lunga frequenza più celebri del Paese ha deciso di festeggiare il suo compleanno in piazza Duomo a Milano (come aveva fatto per i 30) con ospiti illustri e tutti i suoi radioascoltatori. Tra i cantati che hanno preso parte all'evento troviamo Eros Ramazzotti, che con i pres...

Musica Zucchero, presentato il video di Love is all around Zucchero ed il video di Love Is All Around, il secondo singolo estratto da La sesión cubana è stato pubblicato il 25 Gennaio 2013. La canzone è inserita all'interno del ventiduesimo album di Zucchero Fornaciari, pubblicato il 20 Novembre 2012 e registrato interamente a Cuba ...

Serie TV Capodanno 2012 su Rai Uno tra gli ospiti Zucchero e Anna Tatangelo Carlo Conti stasera su Rai Uno conduce “L’Anno che Verrà”, show giunto alla undicesima edizione. La trasmissione è realizzata in collaborazione con la Regione Valle d'Aosta, e dal Palaghiaccio di Courmayeur si alterneranno ospiti musicali e artisti. Uno dei cantanti più attesi è Zucchero, con il nuovo...

Musica Italia loves Emilia, la musica accompagna la voglia di ricostruire Italia loves Emilia è un concerto di solidarietà per le zone dell’Emilia Romagna colpite dal terremoto. Sarà trasmesso questa sera, in diretta radio-televisiva che avrà inizio alle 19:45, da Radionorba e Radionorba television. Si tratta di un evento emozionante, che il presidente dell’emittente Radionorba ha ...