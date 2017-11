Cate Blanchett, è horror il nuovo film tratto da un romanzo

Cate Blanchett dopo il ruolo di Hela nel film “Thor: Ragnarock” lavorerà ad un film horror.

“The House with a Clock in its Walls” è tratto da un romanzo del 1973, scritto da John Bellairs. L'orfano Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro) si trasferisce nella città di New Zebede, nel Michigan. Qui abita lo zio Jonathan Barnavelt (Jack Black), che ha la caratteristica di essere un mago. Si diletta di esperimenti occultistici, e anche la vicina di casa Florence Zimmermann pratica lo stesso hobby.

Lewis Barnavelt scopre che la casa era posseduta da Selenna (Cate Blanchett) e Isaac Izard (Kyle MacLachlan), una coppia che aveva dedicato la vita alla magia nera, tanto da effettuare delle scoperte sulla fine del mondo. Prima di morire Isaac fabbricò un orologio presente in uno dei muri dell’abitazione, le cui lancette continuano a segnare l’ora in maniera eterna, tentando di attirare il mondo in un allineamento che ne sancirà la fine.

Lewis conosce un amico e con lui cerca di scoprire la posizione dell’orologio, Tarby Corrigan. Lewis prova a dimostrare a Tarby come far rivivere i morti nel cimitero locale, ma così facendo liberano proprio Selenna dalla sua tomba.

Il personaggio di Lewis Barnavelt fu creato da John Bellairs dopo che l’editore gli consiglio di eliminare il contesto fantasy adulto, e riscriverlo come libro per giovani. È famoso nella letteratura americana, tanto da essere presente in altri undici romanzi, l’ultimo dei quali è “The Sign of the Sinister Sorcerer” del 2008.

Cate Blanchett torna quindi a interpretare personaggi fantasy, dopo la saga de “Lo Hobbit” dove aveva il ruolo di Galadriel, e soprattutto ancorati ad una solida tradizione narrativa. Come in “Carol” (2015) tratto dal romanzo di Patricia Highsmith, “Truth: Il prezzo della verità” (2015) dal libro di Mary Mapes, e sopratutto “Diario di uno scandalo” (2006) dal romanzo di Zoe Heller.

Lo fa con un genere nuovo, l’horror che Eli Roth dopo “The Green Inferno” (2013) e “Hostel” (2007) ha dimostrato di sapere legare con l’ironia.

Anche il film successivo, “Where'd You Go, Bernadette” diretto da Richard Linklater è tratto da un romanzo, quello di Maria Semple del 2015 e che è stato un successo. Qui interpreta Bernadette Fox, donna estroversa e complicata che ferve nei preparativi per il viaggio regalato alla figlia Bee, in Antartide. Quando all’improvviso Bernadette scompare, Bee deve ricostruire attraverso mail, fatture, articoli di giornale e circolari scolastiche della madre il suo percorso.

