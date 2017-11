The Little Drummer Girl: dopo 'The Night Manager' una nuova miniserie basata su un romanzo di John le Carré

Dopo il grande successo riscosso da “The Night Manager”, The Ink Factory, BBC ONE e AMC hanno annunciato il loro nuovo progetto, si tratta della miniserie televisiva “The Little Drummer Girl”, basata sull’omonimo romanzo dello scrittore britannico John le Carré.

Articolata in sei parti, "The Little Drummer Girl" sarà diretta da Park Chan-wook ("Old Boy"), per il regista sarà il primo impegno per la televisione. Riguardo al cast è stata annunciata la presenza dell'attrice britannica Florence Pugh ("Lady Macbeth", "Marcella"). Le riprese della miniserie inizieranno nel gennaio 2018.

Il progetto sarà finanziato e prodotto da The Ink Factory in partnership con 127 Wall e sarà co-prodotto da BBC e AMC. Ambientata negli anni Settanta, la trama di "The Little Drummer Girl" è connotata dalle dinamiche dello spionaggio e degli intrighi internazionali, tra amore e tradimento.

La miniserie televisiva "The Night Manager", basata sull'omonimo romanzo (Titolo italiano: "Il direttore di notte") di John le Carré, è stata trasmessa nel Regno Unito dal 21 febbraio al 27 marzo 2016 su BBC One, il primo episodio ha registrato 10.18 milioni di spettatori. Negli Stati Uniti è stata trasmessa da AMC, in Italia dal canale Sky Atlantic.

Interpretata da Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Olivia Colman e Elizabeth Debicki, "The Night Manager" ha ottenuto sei nomination ai Premi Emmy 2016, la regista Susanne Bier ha vinto il premio alla miglior regia per un film, miniserie o speciale drammatico.

