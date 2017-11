Recensione Lazaretto il nuovo fumetto horror della casa editrice BOOM! Studios

Lazaretto è la nuova serie di fumetti della BOOM! Studios, il primo numero è uscito lo scorso settembre e avrà una cadenza mensile. Lazaretto sarà composta da un totale di cinque numeri e in questo mese di novembre è arrivato nelle fumetterie americane il numero tre. La nuova serie è stata scritta da Clay McLeod Chapman e disegnata da Jey Levang, la cover è stata fatta dall’artista Ignacio Valicenti.

La trama porta il lettore in un dormitorio nel campus di una piccola università americana. All’interno del quale è scoppiato un attacco pandemico e tutti gli studenti che ci si trovano sono stati messi in quarantena. Improvvisamente per i giovani universitari il sogno di libertà e spensieratezza lontano dalle famiglie, si trasforma in un incubo. La vita universitaria che tanto sognavano è mutata in una lotta tra la vita e la morte.

Il fumetto racconta le complesse realtà che si formano all’interno del dormitorio messo in quarantena. Dopo poco tempo viene stabilito un regime di potere dai ragazzi che si sentono più forti degli altri, e la vita all’interno del dormitorio diventa veramente difficile. Al piano inferiore sono stati segregati i ragazzi colpiti dal virus, che li sta uccidendo poco alla volta, mentre ai piani superiori il “Resident Advisors, come un capo autoritario, impone leggi e comportamenti che tutti devono seguire alla lettera. Un incubo a cui i nostri protagonisti cercano di scappare in tutti i modi, ma la sola via d’uscita sembra essere la morte.

L’autore di “Lazaretto” Clay McLeod Chapman ha dichiarato che per scrivere questa serie horror moderna si è ispirato all’influenza aviaria. Un virus che potrebbe colpire in qualsiasi momento in qualsiasi campus americano, la realtà non è così diversa da come viene raccontata nel fumetto. I disegni dell’artista Jey Levang riescono ad esprimere, con un tratto forte e colori decisi, tutta la disperazione che i protagonisti devono affrontare.

