"Shameless 8" rinnovato per la nona stagione, ma Ethan Cutkosky è un bad boy non solo sul set

"Shameless 8", la serie tv su una famiglia disfunzionale che cerca di arrangiarsi nei quartieri popolari di Chicago, è ormai un grande classico del piccolo schermo: Showtime ha deciso di rinnovarla per una nona stagione, confermando l'intero cast tra cui le star William H. Macy ed Emmy Rossum. Difficile biasimarli dal momento che la première dell'ottava stagione andata in onda domenica è stata vista da 1,86 milioni di telespettatori, ben il 50% in più rispetto alla puntata d'esordio della settima. Di questo passo, la media di 6,5 milioni dello scorso anno è destinata ad essere ampiamente superata.

"Shameless" è stata ideata da Paul Abbott e viene prodotta dalla Bonanza Productions, dalla John Wells Productions e dalla Warner Bros. A tali soggetti non potranno che aver fatto piacere le parole del presidente e CEO di Showtime Networks, David Nevins, il quale ha ribadito come il segreto del successo della serie siano la profondità e la complessità dei personaggi oltre a una trama intricata e sapientemente intricata. I vertici dell'emittente hanno ripetuto, quasi in coro, che la stagione in corso è la migliore di tutto lo show.

Non ci sono solo luci sulla punta di diamante di Showtime: qualche giorno fa il giovane attore Ethan Cutkosky è stato arrestato per guida pericolosa nell'area metropolitana di Los Angeles e, condotto in centrale per accertamenti sul suo stato psico-fisico, è stato poi rilasciato su cauzione. Se dovesse essere confermato che guidava sotto l'effetto di sostanze proibite per lui si aprirebbero le porte del carcere, fatto che ha messo in preallarme la produzione di "Shameless". Per quanto riguarda l'ottava stagione, Ethan ha già terminato tutte le riprese, ma per quanto riguarda la nona non è dato sapere.

Nato nel 1999 in Illinois, Ethan Cutkosky ha esordito giovanissimo con la commedia "Fred Claus - un fratello sotto l'albero", prima di raggiungere il grande pubblico grazie al ruolo di Barto nell'horror "Il mai nato" del 2009, con Gary Oldman e al thriller "Conviction" del 2010, con Hilary Swank and Sam Rockwell. Currently. Il ruolo che gli ha dato la notorietà, tuttavia, è quello di Carl Gallagher in "Shameless", un ragazzo violento e sociopatico che dopo essere passato per il carcere decide di diventare poliziotto.

