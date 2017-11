Empress il fumetto di Mark Miller e Stuart Immonen da cui è stato tratto il film 11/11/2017 11:00 Empress è il nuovo lavoro fumettistico disegnato e scritto da Mark Millar e Stuart Immonen. Da questo albo, uscito in Italia grazie alla Panini Comics, è stato tratto un film fantascientifico prodotto da Joe Roth e Jeff Kirschenbaum. Empress è il fumetto scritto e disegnato da Mark Millar e Stuart Immonen. Questo albo in America è stato pubblicato dalla Icon, proprietà Marvel Comics, mentre in Italia è arrivato nel giugno scorso grazie alla Panini Comics. Dal fumetto di Millar e Immonen è stato tratto un film che presto sarà disponibile. La trama racconta la storia di Emporia, moglie del dittatore Morax, il più temuto e odiato dell’universo. Un giorno Morax scopre che Emporia è scappata ed ha portato con sé i loro tre figli, la donna con l’aiuto di una guardia del corpo sta cercando di portarli lontani dal padre nel suo pianeta d’origine. Ma non tutti i figli vogliono allontanarsi dal padre. Per il film Mark Miller, l’ideatore del fumetto, ha collaborato insieme ai produttori Joe Roth e Jeff Kirschenbaum, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Scott Frazier. Lo stesso Miller ha dichiarato: “Per quanto riguarda il concetto si tratta della storia più ambiziosa che ho creato, quindi avevo bisogno dei produttori di maggior esperienza tra quelli con cui ho collaborato. Joe Roth è una vera leggenda di Hollywood e Jeff Kirshenbaum faceva parte del team che ha superato ogni record della Universal un anno fa”. Il fumetto in Italia è targato Panini Comics ed è uscito il 1° giugno scorso. All’interno di questo albo troviamo le storie dal numero uno al sette ed ha un totale di 200 pagine. L’albo ha un formato di 17x26 ed è cartonato. Questo fumetto racconta un’avventura fantascientifica di stampo “classico” con emozioni forti e tanti colpi di scena. © Riproduzione riservata

