Tale e Quale Show, anticipazioni ottava puntata: Max Tortora quarto giudice 10/11/2017 09:00 Nella puntata di domani sarà proclamato il "Campione di Tale e Quale Show 2017". L'ottava puntata dell’edizione 2017 di “Tale e Quale Show” va in onda domani sera su Rai 1 dalle 21.25. Nel nuovo appuntamento con il varietà condotto da Carlo Conti sarà proclamato il “Campione di Tale e Quale Show 7”. I primi sei della classifica definitiva parteciperanno alle successive tre puntate del programma e sfideranno sei concorrenti della precedente edizione: Bianca Atzei, Manlio Dovì, Lorenza Mario, Davide Merlini, Silvia Mezzanotte e Tullio Solenghi. Domani sera i dodici protagonisti della settima edizione di "Tale e Quale Show" saranno impegnati in nuove imitazioni: Valeria Altobelli (Paola Turci), Edy Angelillo (Debbie Harry), Federico Angelucci (Loretta Goggi), Dario Bandiera (Piero Pelù), Filippo Bisciglia (Antonello Venditti), Marco Carta (Giuliano Sangiorgi), Claudio Lippi (Giorgio Gaber), Alessia Macari (Lady Gaga), Benedetta Mazza (Diana Ross), Piero Mazzocchetti (Charles Aznavour), Annalisa Minetti (Liza Minnelli) e Mauro Coruzzi (Platinette) (Wanda Osiris). La giuria dell’edizione 2017 di “Tale e Quale Show” è composta da Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica, nell’ottava puntata psarà presente anche Max Tortora nel ruolo di quarto giudice. La precedente puntata del programma televisivo, trasmessa da Rai 1 il 3 novembre, ha registrato 4 milioni e 858 spettatori con uno share del 22.10%. © Riproduzione riservata

