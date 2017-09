Tecniche di assassinio attraverso i secoli, il manga di Shintaro Kago per Edizioni 001

001 Edizioni porta in Italia “Tecniche di assassinio attraverso i secoli”, il sorprendente manga del visionario fumettista giapponese Shintaro Kago.

“Tecniche di assassinio attraverso i secoli” presenta undici racconti che fotografano la violenza della società odierna attraverso uno stile, tanto narrativo quanto illustrativo, schietto e brutale.

“Tecniche di assassinio attraverso i secoli” è un'opera d'impatto che colpisce per disinvoltura e originalità.

La galleria dei personaggi raccontati sorprende per immaginazione fuori portata. Le trame restituiscono l'ambiguità tra bene e male, spiazzando il lettore che si ritrova, a fine lettura, senza essersene accorto, intrappolato in un labirinto morale.

Artista anticonformista, Shintaro Kago si è ribattezzato mangaka atipico, bizzarro, fuori dagli schemi.

Nato a Tokyo nel 1969, è noto per quel black humor, a tratti robustamente splatter, a tratti squisitamente provocatorio, che connota i suoi manga per adulti.

L'intento dissacratorio, tuttavia, non è mai disgiunto dalla ricerca, prioritaria e di natura sperimentale, determinata a stravolgere le regole del genere e proiettarsi nel domani.

Shintaro Kago è anche un artista guro, appassionato, quindi, a quel movimento artistico e letterario giapponese, sorto tra gli Anni Venti e Trenta, incentrato su tematiche erotiche reinterpretate in chiave decadente e grottesca.

Oltre a disegnare manga, realizza film indipendenti e disegna giocattoli, deformi e mutilati, in linea con la propria Weltanschauung.

© Riproduzione riservata