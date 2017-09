Tutti i soldi del mondo, prime immagini del film di Ridley Scott 14/09/2017 21:09 "Tutti ii soldi del mondo" è il nuovo film di Ridley Scott con Michelle Williams È stato pubblicato il primo trailer del film “Tutti ii soldi del mondo”, diretto da Ridley Scott. Nelle immagini si mostra il giovane Paul Getty III (Charlie Plummer) mentre viene rapito a Roma. Uno dei rapinatori - interpretato da Romain Duris - chiama la madre del ragazzo, Gail (Michelle Williams) e chiede 17 milioni di dollari. “Io non li ho tutti quei soldi”, fa lei. Ma lui insiste: “Li chieda a suo suocero. Lui ha tutti i soldi del mondo”. Il nonno è il magnate Jean Paul Getty (Kevin Spacey), che per avidità non vuole rinunciare al proprio patrimonio. Il film uscirà al cinema il 21 dicembre 2017 distribuito da Lucky Red. Nel cast c’è anche Mark Wahlberg. © Riproduzione riservata

