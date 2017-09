Jim Carrey, nuovo ruolo da protagonista in una serie tv

Jim Carrey interpreterà il ruolo di protagonista della una nuova serie comedy dal titolo "Kidding", ad annunciarlo è David Nevins, presidente e CEO di Showtime Network Inc.

Il celebre attore è intervenuto di recente alla 74. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove è stato presentato il documentario "Jim & Andy: the Great Beyond - the story of Jim Carrey & Andy Kaufman with a very special, contractually obligated mention of Tony Clifton", nella sezione Fuori Concorso - Non Fiction. - Leggi la recensione

Per Jim Carrey si tratta di un nuovo ruolo principale in una serie televisiva. Nel 1984 l'attore interpretò il personaggio di Skip Tarkenton nella sitcom "The Duck Factory" , negli anni Novanta partecipò alla serie sketch comedy intitolata “In Living Color” dove diede forma a numerosi personaggi. I ruoli gli permisero di accrescere la sua notorietà televisiva e dimostrare la sua straordinaria capacità di divertire e intrattenere il pubblico. “In Living Color” fu trasmessa negli Stati Uniti da Fox e vi partecipò anche l’attore Jamie Foxx.

L'attore svolgerà questo nuovo impegno televisivo insieme al registra Michel Gondy, vincitore nel 2005 del Premio Oscar alla migliore sceneggiatura originale per il film "Se mi lasci ti cancello", interpretato dallo stesso Jim Carrey e Kate Winslet.

La prima stagione di "Kidding" si comporrà di dieci episodi, il pilot è stato scritto dallo sceneggiatore Dave Holstein ("Aiutami Hope!"), creatore e showrunner della serie.

Jim Carrey darà forma al personaggio di Jeff, alias Mr. Pickles, icona di programmi per bambini, la trama racconterà con toni umoristici la sua crisi familiare.

© Riproduzione riservata