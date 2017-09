Imaginary Fiends, il ritorno di Tim Seeley all'horror grazie a Vertigo Comics

Vertigo Comics ha in serbo una nuova miniserie di sei numeri: “Imaginary Fiends” disponibile dal 15 novembre. Il fumetto presenta un imprinting fantascientifico con connotazioni decisamente horror. A scrivere la sceneggiatura è stato chiamato Tim Seeley (“Hack/Slash”), fumettista specializzato nel genere. I disegni sono affidati, invece, a Stephen Molnar (“Star Trek”).

La trama ha come protagonista Melba, sette anni scontati in un ospedale psichiatrico per aver tentato di uccidere la sua migliore amica Brinke Calle. La bambina fu ritrovata in un bosco, in fin di vita, mentre sussurrava un nome, Polly Peachpit.

Polly Peachpit è l'amica “immaginaria” di Melba; ha sembianze di un ragno e le ha ordinato di compiere quel massacro.

Compiuta la maggiore età, Melba attende di essere trasferita nel carcere federale, quando riceve l'inaspettata visita di un agente dell'FBI, Virgil Crockett.

L'agente ha delle rivelazioni da condividere con la ragazza, a proposito di un mondo parallelo al nostro, abitato da demoni di natura aliena affamati di menti suggestionabili: sono noti come parassiti mentali che viaggiano cavalcando la dimensione temporale.

Questi parassiti si nutrono dell'arrendevolezza umana, rafforzandosi. Il rapporto speciale, creatosi negli anni, tra Polly e Melba potrebbe aiutare l'FBI. A Melba e alla sua amica spettrale viene chiesto di collaborare con l'FBI per stanare queste misteriose forme demoniache. In cambio, Melba eviterà la prigione e, forse, guadagnerà l'occasione di mostrare la propria innocenza...

Seeley saluta “Imaginary Fiends” (il titolo ironizza sulla differenza ortografica di "friends" e "fiends", rispettivamente "amici immaginari" e "demoni immaginari") come un gradito ritorno al genere horror. La storia, spiega, riguarda una fragile ragazza e la sua amicizia con creature mostruose. Tuttavia, aggiunge, il fumetto riserva dinamiche di gran lunga più destabilizzanti di quanto abbia mai raccontato finora. Merito, aggiunge, delle incredibili tavole realizzate da Molnar.

© Riproduzione riservata