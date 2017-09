Provaci ancora Prof: 'Cioccolato amaro', una densa puntata apre la settima stagione della serie tv 14/09/2017 09:00 La settima stagione di "Provaci ancora Prof" va in onda su Rai 1 dal 14 settembre. La settima stagione di "Provaci ancora Prof" debutta domani sera su Rai 1. Diretta da Lodovico Gasparini, la serie televisiva torna a raccontare le vicende sentimentali e professionali della professoressa Camilla Baudino, interpretata da Veronica Pivetti. Nella prima puntata intitolata "Cioccolato amaro" viene presentata la nuova condizione della protagonista e degli altri personaggi. Camilla insegna il pomeriggio in un istituto professionale per l'istruzione degli adulti e vive una relazione stabile con il vice questore Gaetano Berardi (Paolo Conticini), i due si accingono ad andare a vivere insieme a Torino e condurre una quotidianità serena. Renzo Ferrero (Enzo Decaro) nutre ancora dei sentimenti verso la sua ex moglie pertanto non è felice della situazione creatasi. L'uomo vive in un appartamento poco distante da Carmen (Carmen Tejedera), sua ex compagna e madre di Renzitto, e mantiene un buon rapporto con Camilla. La puntata è movimentata dal rinvenimento del cadavere di Armando Ricci (Flavio Altissimi), pasticcere e titolare del negozio che si era recentemente aggiudicato un premio con una sua torta al cioccolato. Il vice questore Gaetano Berardi si reca sul luogo del delitto insieme al nuovo medico legale Bianca De Olivares (Valentina Pace). "Provaci ancora Prof" è una coproduzione Rai Fiction – Endemol Shine Italy, la serie televisiva è liberamente ispirata ai personaggi creati da Margherita Oggero e presenti nei romanzi della scrittrice pubblicati da Arnoldo Mondadori. © Riproduzione riservata

