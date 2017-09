Predator vs Judge Dredd vs Aliens, in uscita il volume unico 13/09/2017 10:00 "Predator vs Judge Dredd vs Aliens", la miniserie che vede Dredd, Predator e Aliens l'uno contro gli altri. “Predator vs Judge Dredd vs Aliens” è in uscita il 4 ottobre, la raccolta del fumetto inaugurato nell'estate del 2016. La miniserie è frutto della collaborazione di Dark Horse, IDW Publishing e 2000 AD. La trama vede Dredd, insieme al Giudice Anderson, raggiungere la periferia di Mega-City One, tra la Terra Maledetta e le paludi dell'Alabama, dove opera una setta criminale capeggiata da un folle scienziato.

Il Dr. Niels Reinstot si presenta come un resuscitato Dr. Morreau. Anche i territori in cui ha scelto di stanziarsi, popolato da ibridi mostri, ricorda lo scenario del romanzo di fantascienza scritto da H. G. Wells alla fine dell'Ottocento. Lo psicopatico scienziato ha un Predator prigioniero ed è intenzionato farne una privilegiata cavia del suo laboratorio. Inoltre, viene in possesso anche di un inestimabile teschio di xenomorfo: il DNA della specie più evoluta dell'universo è, quindi, nelle mani di una mente instabile. Quale futuro si prospetta per il pianeta terrestre? L'ambientazione distopica realizzata in “Predator vs Judge Dredd vs Aliens” rispetta i tre universi del crossover sci-fi amalgamandoli felicemente con spunti interessanti. I dialoghi di John Layman prediligono uno stile schietto conforme al mondo di Dredd. I disegni di Chris Mooneyham restituiscono l'umore cupo e brutale dell'immaginario noto di Alien e dei Predator, confluendolo in dinamiche action di indubbio impatto.

La cover è affidata a Glenn Fabry, vincitore di un Eisner Award per la cover di “Hellblazer” nel 1995. I colori sono di Michael Ayiyeh. © Riproduzione riservata

Carla Paulazzo





