DC Comics, Batman: White Knight: la redenzione del Joker immaginata da Sean Murphy

Joker si guadagna una nuova serie targata DC Comics. Parliamo di “Batman: White Knight”, il cui primo numero è in uscita il 4 ottobre. È Sean Gordon Murphy a firmare questa nuova avventura con protagonista il super villain più carismatico, enigmatico e tormentato di Gotham City.

La trama ci presenta un "allora" Joker ammiratore, ossessionato da Batman. Chiuso nello speciale ospedale psichiatrico di Arkham Asylum, vive circondato da poster e gadgets del suo supereroe. Questo tanto tempo fa perchè ora, trattato con medicinali chimici, è finalmente guarito dalla follia.

Joker si fa chiamare Jack e torna con Harley Quinn in una relazione sana e rispettabile. In lui, non sembra esserci traccia del killer psicopatico del passato.

A Jack, spetta il compito di salvare Gotham City dal suo peggiore nemico di sempre: il Cavaliere Oscuro, l'ormai ex Joker non nutre dubbi in proposito. Possiamo credere al suo cambiamento? È, realmente, destinato a diventare quel “Cavaliere Bianco” a protezione di Gotham?

Sean Murphy annuncia che in “Batman: White Knight” Gotham sarà rappresentata più realisticamente: una città alle prese con problemi attuali, dalla disparità economica alla corruzione della classe politica. A sostenere i diritti dei cittadini ci sarà Jack, ex Joker, noto trascinatore di folle, determinato a entrare in politica contro la vecchia classe dirigente. Il primo obiettivo rimane sempre lui: l'Uomo Pipistrello, accusato di funzionare come una calamita per la criminalità.

Nelle pagine mostrate in anteprima da DC Comics, lo scenario è fosco, anche brutale.

Batman è rappresentato come un giustiziere impazzito, assettato di sangue e vendetta. Joker, invece, entra in scena come una (fragile) vittima di Bruce Wayne in cerca di redenzione.

Nella miniserie fumettistica appariranno vecchie conoscenze come Bane, Due Facce, Poison Ivy, Killer Croc. Anche Nightwing farà capolino nella storia.

