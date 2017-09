The Expanse, nuove missioni nella seconda stagione della serie fantascientifica 12/09/2017 12:00 La seconda stagione di "The Expanse" è disponibile su Netflix dall'8 settembre. La seconda stagione della serie “The Expanse” ha debuttato negli Stati Uniti il 1° febbraio 2017. In Italia è resa disponibile sulla piattaforma streaming Netflix l'8 settembre. Adattamento televisivo dell’omonima serie di romanzi di James S. A. Corey, pseudonimo collettivo degli scrittori Daniel Abraham e Ty Franck, propone un racconto fantascientifico che esplora un futuro immaginario ed è ambientato in un contesto extra terreno. Il racconto si svolge duecento anni nel futuro e descrive uno scenario dove esseri umani e marziani si rapportano tra loro. I terrestri hanno conquistato il sistema solare ma l'attuale situazione risulta instabile e non priva di problematiche. Il protagonista di "The Expanse" è il personaggio di Josephus Miller (Thomas Jane), un detective della polizia che opera su Cerere e che viene incaricato di indagare sulla scomparsa di una donna terrestre di nome Julie Andromeda Mao (Florence Faivre). Il fatto coinvolge anche la figura di James Holden (Steven Strait), il capitano della nave Roncinante. Il prosieguo della trama tematizza le dinamiche della cospirazione con cui si creano diversi piani strategici e impegna i personaggi in una lotta per la supremazia e la sopravvivenza. "The Expanse" è stata sviluppata da Mark Fergus e Hawk Ostby. Negli Stati Uniti il primo episodio della seconda stagione, intitolato "Safe" e diretto da Breck Eisner, ha registrato 700 mila spettatori. La serie televisiva è stata rinnovata per una terza stagione il cui debutto è atteso nel 2018. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Serie TV / News Grey's Anatomy, la siciliana Stefania Spampinato nel cast della nuova stagione "Grey's Anatomy" sta per riprendere con la nuova stagione, la quattordicesima. Come sempre, ci saranno delle novità nel cast anche se i personaggi principali come Meredith Grey e Alex Karev, interpretati rispettivamente da Ellen Pompeo e Justin Chambers, resteranno ben saldi al loro posto. I fan si stanno ancora riprendendo dalla precoce dip...

Serie TV Festival di Venezia 2017, 'Suburra - La serie': recensione dei primi due episodi Abbiamo guardato i primi due episodi di "Suburra - La serie", presentati alla 74. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nell'ambito della sezione Cinema nel Giardino. Diretta da Michele Placido, Andrea Molaioli e Giuseppe Capotondi, la serie televisiva è tratta dall'omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo s...

Serie TV / News Fleming - essere James Bond Questa sera e domani Rai Tre trasmetterà la miniserie televisiva "Fleming - Essere James Bond" che narra la vita dello scrittore britannico divenuto immortale grazie alla saga dell'agente segreto 007, magistralmente interpretato sul grande schermo da attori come Sean Connery e Roger Moore. Si tratta del quarto tentativo di portare sullo sche...

Serie TV / News "L'ambasciata", questa sera l'ultima puntata con le vicende della famiglia Salinas in Thailandia Questa sera andrà in onda la quinta e ultima puntata della serie televisiva spagnola "L'ambasciata" trasmessa nel paese iberico da Antena 3 e in Italia da Rai Uno. L'episodio si intitola "Il teatro della verità" e farà luce su ogni mistero della storia, dal momento che l'emittente spagnola non ha rinnovato la serie per una seco...