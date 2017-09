Harbinger Wars 2 il nuovo fumetto della Valiant uscirà nella primavera del 2018

Harbinger è il fumetto della Valiant pubblicato per la prima volta nel 1992 e negli anni, grazie al grande numero di lettori che lo ha iniziato a seguire, sono state fatte diverse serie fino ad arrivare al film “Harbinger Wars”. Inizialmente i primi fumetti di Harbinger erano stati creati dallo scrittore Jim Shooter e disegnati da David Lapham, poi con il tempo il team creativo è stato cambiato e gli ultimi che hanno preso in mano la serie sono stati Joshua Dysart ai testi e Khari Evans ai disegni.

Il fumetto “Harbinger Wars – Le guerre degli Harbinger” uscito in Italia nei primi mesi del 2017 vede i destini dei tre protagonisti (Bloodshot, Toyo Harada e Peter Stanchek) in una guerra senza fine. Al centro delle ostilità c’è un gruppo di ragazzi dai grandissimi poteri, riusciti a sfuggire da un centro di detenzione del Progetto Spirito Nascente. Questo fumetto così intraprendente è stato scritto e disegnato da un team creativo davvero nutrito, tra di loro troviamo Joshua Dysart, Duane Swierczynski, Clayton Henry e Pere Pérez.

La casa editrice Valiant ha annunciato che per la primavera del 2018 uscirà il nuovo fumetto “Harbinger Wars 2” e il nuovo lavoro avrà ai testi Matt Kindt e Eric Heisserer, mentre ai disegni troveremo Tomas Giorello e Raul Allen. Questo nuovo grandissimo evento è stato presentato come “il più grande, ambizioso e d’impatto di sempre”. Nella nuova guerra che aspetta i protagonisti li vedremo combattere uno contro l’altro. Il nuovo film che sarà incentrato sul personaggio di Bloodshot uscirà sempre nella seconda metà del 2018.

La trama del primo fumetto di Harbinger ha come punto fondamentale la diversità di alcuni essere umani rispetto ad altri. Le persone si dividono in tre categorie: i “normali”, coloro che non hanno capacità superumane; i “latenti”, coloro che possiedono delle capacità straordinarie, ma non sanno di averle; i “nati attivi”, i cosiddetti Harbinger. Questi ultimi soggetti manifestano fin dalla nascita capacità uniche. Peter Stanchek è un “nato attivo” e le sue grandissime capacità lo spaventano, continua a scappare da tutti per paura, ma attira l’attenzione di Toyo Harada fondatore della Fondazione Harbinger. Harada convince Peter ad unirsi al suo gruppo di giovani che come lui sono dotati di super poteri. Ma Peter ha in mente un destino diverso per lui.

