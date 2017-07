Frozen 2, il film uscirà il 27 novembre 2019: rivelati dettagli con il corto 'Olaf's Frozen Adventure'

Bell ha raccontato dello sviluppo del film e del modo in cui i produttori sono stati ispirati da alcune delle più belle location della Norvegia, Islanda e Finlandia. Il cortometraggio “ Olaf 's Frozen Adventure” durerà 21 minuti e sarà presentato prima del film “ Coco ”. Vi saranno quattro nuove canzoni di Elyssa Samsel e Kate Anderson e l'intero cast originale. La storia è quella di Olaf mentre tenta di portare un po’ di festa ad Anna e Elsa dopo aver appreso che non hanno tradizioni di questo tipo.

Galleria fotografica

Altri articoli Home

Spesso i vip hanno stile di vita improntato all'eccesso, estroso e senza compromessi; il successo però esige il suo tributo e, per motivi non sempre chiari, le persone molto in vista soffrono spesso di disturbi ossessivo-compulsivi e di fissazioni come i comuni mortali. Se si prende in considerazione George Clooney, bisogna sapere che l'affa...