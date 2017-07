Vacanze da sogno: ecco come le star si godono questa torrida estate 2017

Kate Hudson sembra determinata a non sprecare neanche un’occasione per divertirsi, come testimoniano gli scatti che la ritraggono mentre festeggia il compleanno in Messico insieme agli amici e al suo nuovo fidanzato, il musicista Danny Fujikawa. In seguito l’attrice ha pubblicato alcune foto dalla sua vacanza nelle Hawaii, dove si trovava insieme ai figli Ryder e Bingham.

Dopo l’impegnativo tour promozionale per il suo ultimo film, “Baywatch”, Zac Efron ha deciso di concedersi una pausa e di volare a Dubai, dove ha partecipato ad un evento di Hugo Boss. L’attore ne ha approfittato per solcare a torso nudo il deserto, e per mettere in mostra i suoi bicipiti scolpiti.

Anche le due star femminili di “Baywatch” hanno deciso di esplorare il mondo: Priyanka Chopra ha istituito appositamente l’hashtag #PragueDiaries sul suo profilo Instagram per raccogliere tutte le foto che la ritraggono nell'esplorazione della capitale della Repubblica Ceca. Alexandra Daddario, invece, si è presa una pausa dal tour promozionale per fare un salto ad Abbey Road, a Londra.

Ruby Rose, invece, dopo molti mesi passati in giro per il mondo a promuovere prima “xXx – Il ritorno di Xander Cage” e poi “John Wick - Capitolo 2”, ha deciso di concedersi una vacanza ad Ibiza, dove è stata avvistata su uno yacht insieme ad alcuni amici.

Emma Roberts, nelle sale in queste settimane con il tecno-thriller “Nerve”, nel giro di poche settimane è passata dalle spiagge delle Hawaii alle Cascate del Niagara.

A proposito di bionde, Margot Robbie e Cara Delevingne si sono concesse una gita a Glastonbury, in occasione dell’omonimo festival musicale che si svolge ogni anno nell’ultimo finesettimana di giugno.

Michelle Rodriguez, tornata quest’anno sul grande schermo con “Nemesi” di Walter Hill e “Fast & Furious 8”, ha scelto la Sardegna come oasi dove rilassarsi e ricaricare le batterie.

L’Italia si riconferma così una meta ambita dalle grandi star, come dimostra anche “l’incursione” di Hugh Jackman: l’attore australiano ha annunciato la sua presenza a Firenze con un breve video pubblicato proprio su Instagram, mentre in un altro canticchiava una strofa di “Volare”. Prima di arrivare in Italia, Jackman (reduce dal successo del suo ultimo film nei panni di Wolverine, “Logan”) ha fatto scalo anche in Grecia, dove è stato immortalato dai paparazzi insieme alla moglie Deborra-Lee Furness e ai loro due figli, Ava (11 anni) e Oscar (17).

Altre due star che sembrano aver apprezzato molto il Belpaese sono la supermodella Emily Ratajkowski e l’indimenticato Jesse Pinkman di “Breaking Bad”, Aaron Paul; i due si trovavano in Italia per girare il film thriller “Welcome Home”, e hanno riempito i loro rispettivi Instagram con foto che li ritraevano in estasi davanti a un paesaggio umbro, o ad una tavola imbandita. Aaron Paul ha poi pubblicato un selfie scattato a cena con la moglie, in un ristorante con vista sul Colosseo. "I love you Italy. I will miss you", ha scritto l’attore a commento della foto.

Infine, Janelle Monáe, attrice e musicista che quest’anno abbiamo apprezzato in “Moonlight” e “Il diritto di contare”, ha scelto di trascorrere le vacanze a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, e in particolare a Villa Sirena, dove un soggiorno costa 20mila dollari a settimana.

