Recensione Rise of the Black Flame il fumetto scritto da Mike Mignola per Dark Horse Comics

Rise of the Black Flame è il nuovo fumetto pubblicato dalla casa editrice Dark Horse Comics, che unisce tutti e cinque i numeri di questa incredibile serie uscita lo scorso anno. Grazie al grande successo ottenuto, la casa editrice ha deciso di pubblicare l’intera storia in un unico volume. All’interno di questo bellissimo albo, scritto da Mike Mignola e Chris Roberson, disegnato da Christopher Mitten e colorato da Dave Stewart, si trova l’ascesa del terribile gruppo Black Flame.

La trama è ambientata nel maggio del 1923, improvvisamente delle giovani ragazze inglesi iniziano a scomparire ed il fatto desta subito grande sospetto. Il sergente Geoffrey Mcallister e il poliziotto A.N. Sandhu decidono di mettersi sulle tracce di queste sparizioni per poter ritrovare le ragazze scomparse. Arrivati a Bangkok vengono subito rintracciati da due misteriose donne, Sarah Jewell e Marie-Therèse Lafleur, che si offrono di aiutarli nel difficile compito di ritrovare le giovani, ma prima di mettersi in viaggio devono trovare qualcuno esperto del luogo che sappia guidarli nella giungla ed è in questo momento che entra in gioco Farang. Tutti e cinque si preparano ad affrontare una misteriosa setta e cercheranno in tutti i modi di portare a termine la missione.

Il fumetto scritto da Mike Mignola racconta una storia ricca di colpi di scena fino all’ultima pagina. Le prime tavole dell’albo sembrano confuse e staccate dal resto della storia, ma solo alla fine del libro si comprende il loro vero significato: la spaventosa setta del Black Flame è assetata di sangue e non si fermerà fino a quando il sacrificio non verrà realizzato. La Black Flame tra le pagine delle storie di Mike Mignola è cresciuta e qui troviamo le sue origini, una setta terribile nata nella giungla del Siam, dove il potere oscuro regna sovrano.

La storia inizia con un semplice rapimento, un poliziotto e un sergente vengono chiamati dai genitori della giovane ragazza per risolvere il caso e riportare a casa loro figlia, ma ben presto le cose si complicano. Il rapimento è opera di una terribile setta e per riuscire a trovare il loro tempio dovranno viaggiare all’interno della giungla e combattere contro uomini incappucciati che sembrano non voler morire mai. I due protagonisti vengono affiancati da altri tre personaggi, tutti molto più avvezzi a combattere il sovrannaturale.

L’albo è stato realizzato oltre che da Mike Mignola anche da Chris Roberson, tra queste pagine si susseguono senza tregua spargimenti di sangue, combattimenti e sacrifici umani; la morte e la crudeltà sono la caratterista principale di alcune pagine. Una delle frasi che più riescono a far capire lo stato d’animo dei protagonisti è: “I have heard the sound of men dying more times than I care to recall. And that man is dead”. I disegni scuri e cupi riescono a far entrare il lettore nello stato d’animo del fumetto, lo coinvolgono fino all’ultima pagina.

