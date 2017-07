Friends From College, la serie sulle relazioni e amicizie del passato debutta su Netflix

La serie televisiva intitolata “Friends From College” debutta oggi sulla piattaforma streaming Netflix.

La trama si svolge attorno alle vicende di un gruppo di amici ed ex studenti di Harvard e ne descrive la loro routine di quarantenni.

Il racconto è caratterizzato da numerose linee narrative e da una coralità di personaggi interpretati da Keegan-Michael Key (Ethan), Cobie Smulders (Lisa), Annie Parisse (Sam), Nat Faxon (Nick), Fred Savage (Max) e Jae Suh Park (Marianne).

Creata da Nicholas Stoller e Francesca DelBanco, la serie comedy offre allo spettatore una divertente osservazione della complessa natura delle relazioni e ricorre a un’approccio ironico per rappresentare i caratteri delle amicizie di lunga data, delle relazioni amorose che appartengono al passato e di come l’avvento dell’età adulta possa convivere con il sentimento di nostalgia verso i tempi passati.

Il produttore esecutivo della serie televisiva è Nicholas Stoller ("Cattivi vicini", "In viaggio con una rock star"), il quale è anche il regista degli otto episodi.

Le tematiche affrontate da "Friends From College" sono presenti anche in una produzione seriale italiana in onda prossimamente su Canale 5, "Immaturi - La serie", l'adattamento televisivo del film del 2011 diretto da Paolo Genovese con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricki Memphis, Nicole Grimaudo, Daniele Liotti. Come la serie statunitense, la commedia racconta la nuova condizione di un gruppo di amici ed ex compagni di scuola chiamati a confrontarsi con il loro passato.

© Riproduzione riservata