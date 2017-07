Grand Tour D'Italia - Sulle orme dell'eccellenza: la quinta puntata dedicata alla città di Bari

Tra gli ospiti di questa puntata il giornalista e scrittore Pino Aprile e il magistrato Francesco Aringella. Il giornalista, conduttore e autore Robert Giacobbo offre al pubblico un viaggio nella Bari segreta. "Grand Tour D'Italia - Sulle orme dell'eccellenza" riserva uno spazio alle tradizioni culinarie dei luoghi raccontati in ogni puntata e in questo appuntamento dedicato a Bari interviene lo chef Maria Cicorella.

“ Grand Tour D’Italia - Sulle orme dell’eccellenza ” giunge alla quinta puntata, in onda questa sera in seconda serata su Retequattro .

