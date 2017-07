Charlize Theron, polemizza sul ruolo della donne ad Hollywood

Charlize Theron in una recente intervista a Variety ha parlato delle difficoltà delle donne di avere ruoli importanti al cinema, sopratutto ad Hollywood.

Il 21 luglio sarà nelle sale statunitensi con il film “Atomic Blonde”, in un ruolo di agente speciale. Per questo ruolo afferma di aver affrontato diverse lesioni, tra cui il frattura di due denti.

La Theron ha elogiato attrici come Sigourney Weaver e Linda Hamilton che hanno aperto la strada a film come “Alien” e “Terminator”, con protagoniste femminili. “Se c'è un film che non va bene, improvvisamente nessuno vuole fare un film con una donna”, ha polemizzato.

Sul film “Wonder Woman” ha detto: "Mi vergogno di essere in un settore che non ha mai permesso ad una donna di lavorare con un budget superiore a quello che di ‘Wonder Woman’ (…) Spero che questo film farà cambiare la prospettiva”.

L’attrice ricorda anche la sua infanzia: “"Ho dovuto essere molto resistente come un bambino in Sudafrica”. Poi chiude con un ricordo della scuola: ”L'insegnante ci chiese di tornare a casa e trovare un abito e tornare il giorno dopo e parlare di ciò che volevamo essere. Dissi che mi piaceva diventare un medico perché rinvenni un cappotto davvero buono che sembrava un abito idoneo (…) Ma penso che in quell'età ci fosse un’attrice dentro di me".

© Riproduzione riservata