Outlander, la terza stagione della serie tv debutta a settembre 13/07/2017 09:00 La terza stagione della serie televisiva "Outlander" debutta su Starz il 10 settembre 2017. Starz, in associazione con Sony Pictures Television, ha annunciato che la terza stagione di "Outlander" debutterà il 10 settembre 2017. La nuova stagione sarà composta da 13 episodi basati su “Voyager”, il terzo degli otto romanzi della saga di "Outlander" della scrittrice statunitense Diana Gabaldon, sviluppata per la televisione dal produttore esecutivo Ronald D. Moore. ”Outlander" sarà inoltre presente all'edizione 2017 del San Diego Comic Con, evento che concederà a numerosi fan di vivere un'esperienza più vicina con la serie televisiva. Starz ha rilasciato un key art della terza stagione di "Outlander", dove sono raffigurati i due protagonisti principali del racconto Claire Randall (Caitriona Balfe) e Jamie Fraser (Sam Heughan) in piedi sui lati opposti della pietra che un tempo li ha uniti. I due si trovano in diverse epoche: Claire negli anni '60 e Jamie nel 1700. Il key art è stata realizzato dal fotografo Jason Bell. La trama di "Outlander" comprende diversi generi narrativi, dalla storia alla fantascienza, dal romanticismo all’avventura, per un racconto denso di dinamismo e colpi di scena. La seconda stagione è stata premiata con il Critics’ Choice Award for Most Bingeworthy Show e con quattro People's Choice Awards, tra cui quello alla miglior serie televisiva. Leggi anche - Outlander, l'egocentrismo del Conte St. Germain: intervista all'attore Stanley Weber Prodotta da Sony Pictures Television e Left Bank Pictures per Starz, la serie televisiva ha debuttato in Italia nel marzo 2015 sul canale FoxLife. © Riproduzione riservata

