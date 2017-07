Hit The Road Man, la seconda stagione: 'un settimanale veloce, brillante e sorprendente'

La seconda stagione di "Hit The Road Man" debutta questa sera in seconda serata su Canale 5.

Il magazine televisivo condotto e ideato da Pascal Vicedomini propone al pubblico numerosi approfondimenti su protagonisti del mondo del cinema, della musica e dello showbiz, presentando un format narrativo leggero e stuzzicante che ben si inserisce all'interno della programmazione estiva.

Nella prima puntata della nuova edizione del programma sono proposte alcune interviste tra cui quella a Fiorello, Antonio Banderas, Giorgia e Jean Paul Gaultier. L'inviata Pasqualina Sanna incontra lo storico addetto stampa Enrico Lucherini e lo chef Pasquale Palamaro.

"Vi faremo divertire con tanti amici ma anche riflettere sulle questioni che stanno turbando un'estate decisamente indimenticabile per tanti versi" - ha dichiarato Il conduttore Pascal Vicedomini - "‘Hit The Road Man’ sarà come, e più di sempre, un settimanale veloce, brillante e sorprendente. Un’occasione per incontrare, in maniera informale, le eccellenze italiane nel mondo e i beniamini del pubblico globale. Non mancheranno i big di Hollywood e di Broadway insieme ai grandi del nostro spettacolo. Tutti disponibili ad aprirci le porte delle loro case per incontri all'insegna del buon umore e anche dei contenuti".

La prima stagione del programma televisivo è stata trasmessa da Canale 5 da maggio ad agosto 2014, per un totale di dieci puntate. "Hit The Road Man" andava in onda il venerdì in seconda serata e replicate sul canale Mediaset Extra.

© Riproduzione riservata