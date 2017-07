Superquark, interrogativi e curiosità nel quarto episodio di 'Occhio alla spia'

Una nuova puntata di “Superquark” va in onda questa sera su Rai 1 a partire dalle 21.25.

Nel quarto episodio di “Occhio alla spia” dedicato alla trasgressione, il longevo programma televisivo condotto da Piero Angela osserva alcuni comportamenti negativi posti in essere dagli animali.

Viene raccontato un particolare atteggiamento della Spia Piccolo Macaco in India, quando un branco di macachi prende possesso di un vecchio abbeveratoio è mostrato come anche in una situazione di confusione viene assicurato il rispetto delle gerarchie.

Nel Senegal vi è la Spia Testuggine che riprende una coppia di scimpanzé e La Spia Suricato che scopre l’incontro segreto di una femmina del branco con un maschio, un comportamento del tutto proibito da cui scaturiscono conseguenze. Lo spettatore ha la possibilità di scoprire come la Spia Pesce Palla passi di bocca in bocca tra giovani delfini.

Nel corso della puntata si passerà alla trattazione di altri interessanti argomenti, tra cui i Campi Flegrei e le modalità con cui si monitora un vulcano, le teorie sull’invecchiamento e il declino cognitivo, le caratteristiche dell'agricoltura di precisione, le cause per le quali i camaleonti, i serpenti e altri rettili, così come anche le farfalle, sono connotati da colori straordinari. Infine si affronterà il tema inerente i big data, esaminando come vengono raccolti gli innumerevoli dati messi in circolazione dalle persone attraverso l’utilizzo di un computer o di un telefono cellulare.

Il programma concede spazio anche alle rubriche “Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero, “Scienza in cucina” con la dottoressa Elisabetta Bernardi e “Questione di ormoni” con il professor Emmanuele Jannini.

© Riproduzione riservata