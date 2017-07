Quentin Tarantino, il nuovo film potrebbe essere interpretato da Jennifer Lawrence 12/07/2017 09:45 Il nuovo film di Quentin Tarantino potrebbe avere come protagonista Jennifer Lawrence Brad Pitt. Quentin Tarantino è ancora misterioso sul prossimo film. Secondo le recenti dichiarazioni del regista la pellicola potrebbe seguire tre generi: un altro driving movie, un film gangster degli anni Trenta e un film horror sulla scia di “The Exorcist”. Tarantino starebbe perfezionando uno script sull’uccisione di Charles Manson, con una parte della storia che potrebbe concentrarsi sull'assassinio di Sharon Tate, la moglie del regista Roman Polanski. La donna fu uccisa a Beverly Hills il 9 agosto 1969 dalla famiglia Manson, ed era incinta. Sarebbe Jennifer Lawrence a poter interpretare il ruolo di Tate, mentre il potenziale co-protagonista potrebbe essere Brad Pitt, che ha già lavorato a “Bastardi senza gloria”. Secondo le fonti del The Hollywood Reporter le riprese del film si svolgeranno la prisma estate, per essere distribuito a metà del 2019. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci





