Dieci anni dal debutto in Italia di "Virgin Radio": la programmazione speciale

In occasione del decimo anniversario dal debutto in Italia dell'emittente radiofonica del Gruppo RadioMediaset "Virgin Radio", avvenuto alle ore 12 del 12 luglio 2007, Italia 1 offre una programmazione speciale dedicata alla musica rock.

La notte dell'11 luglio va in onda il film-concerto "Rogers Waters The Wall" (2014), diretto da Roger Waters

e Sean Evans e basato sulla tournée "The Wall Live" del cantautore britannico.

Oggi prende il via la programmazione speciale che occuperà l'intera giornata e proporrà clip contenenti videomessaggi di auguri a "Virgin Radio" registrati da celebri personaggi del rock mondiale tra cui i Deep Purple, Nickelback, Linkin Park, Marky Ramone, Korn, Kasabian, Simple Minds, Dave Mustaine dei Megadeth, SUM 41 e molti altri ancora.

L'edizione speciale della sitcom animata "I Simpson" (Titolo originale: "The Simpsons") trasmessa alle 13.45 contiene episodi dedicati alla musica rock. Dalle 21.10 va in onda il film del 2009 “I Love Radio Rock” (Titolo originale: "The Boat That Rocked") scritto e diretto da Richard Curtis e ambientato negli anni Sessanta.

Uno speciale condotto da Paola Maugeri e Ringo sarà dedicato a "Firenze Rocks", manifestazione musicale che si svolge alla Visarno Arena delle Cascine a Firenze a fine giugno.

Il programma sarà seguito dal film documentario “Kurt Cobain: Montage of Heck” (2015) diretto da Brett Morgen e incentrato sulla vita di Kurt Cobain, leader dei Nirvana. L’opera è stata presentata al Sundance Film Festival 2015.

