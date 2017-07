The Halcyon, seconda puntata: l'arrivo del Comte De St Claire

La serie britannica creata da Charlotte Jones e intitolata "The Halcyon" è stata trasmessa dal 2 gennaio al 20 febbraio 2017 sul canale ITV. In Italia va in onda su Rai 1 dal 4 luglio.

La seconda puntata va in onda questa sera dalle 21.30 ed il racconto prende avvio nel giugno del 1940. Nel lussuoso Hotel Halcyon arriva il personaggio del Comte De St Claire (Eric Godon), nobile francese in fuga dal suo paese. Apparentemente sembra una persona esigente in quanto ha già cambiato due grossi alberghi.

Emma Garland (Hermione Corfield) inizia a prendere confidenza con il suo nuovo ruolo di vice direttrice dell’albergo e il suo giusto atteggiamento l'aiuta a superare alcune insicurezze.

L’ambientazione storica della serie rende la trama soggetta a numerosi cambiamenti di equilibrio e influisce sul percorso dei numerosi personaggi. Il corrispondente americano Joe O'Hara (Matt Ryan) riceve una valida offerta lavorativa, la conduzione di un programma televisivo a New York. Emma gli mostra le coseguenze che questa fase storica ha sul suo paese attraverso una visita nell’ospedale dove sono ricoverati i feriti di guerra.

Nel frattempo Gloria (Maggie O'Neill), madre di Betsey (Kara Tointon) la cantante dell'Hotel Halcyon, raggiunge l'albergo in modo improvviso ed assume un comportamento molto particolare che finisce col provocare imbarazzo in sua figlia.

La prima e unica stagione della serie televisiva si compone di 8 puntate. Nel cast sono presenti anche Steven Mackintosh (Richard Garland), Mark Benton (Feldman), Annabelle Apsion (Lillian Hobbs) e Jamie Blackley (Freddie).

