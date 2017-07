Riviera, recensione della prima puntata 11/07/2017 07:00 La serie televisiva "Riviera" debutta stasera su Sky Atlantic. Mauxa ha guardato in anteprima la prima puntata. Abbiamo guardato in anteprima la prima puntata di "Riviera", serie televisiva che debutta questa sera in Italia sul canale Sky Atlantic. Il racconto si presenta denso di tensione fin dai primi minuti con l'introduzione della protagonista Georgina e la descrizione del rapporto tra lei e il marito Contantine Clios, legame apparentemente gioioso e privo di difficoltà. L'interprete principale della serie è l'attrice Julia Stiles, la quale ha dichiarato che "al centro della serie c’è un mondo di lusso e di eccesso con Georgina, il mio personaggio, che è l’eroina della storia. Al centro del racconto ci sono alcuni potenti personaggi femminili, come Irina, la prima moglie di Constantine, interpretata da Lena Olin". Le dinamiche della seduzione del potere sono uno degli aspetti caratterizzanti la trama di "Riviera" insieme a una struttura narrativa tra thriller e racconto investigativo. Nella prima puntata si alternano una pluralità di ambientazioni, Georgina si reca a New York per partecipare a un'asta mentre Costantine si trova a Monaco per un party su un lussuoso yacht. La donna telefona a suo marito chiedendogli dei consigli riguardo l'asta ma lui sembra disinteressato e mente dicendo che si trova a casa di amici a Nizza. Questa scena lascia spazio a un clima di mistero che ricade sul personaggio di Costantine, il quale è vittima dell'improvvisa e tragica esplosione che distrugge la lussuosa imbarcazione. La natura dei legami familiari sono un ulteriore aspetto sviluppato dalla serie televisiva. Dopo la morte di Constantine la sua prima moglie Irina e i tre figli hanno una reazione diversa mentre Georgina fatica a credere a quanto accaduto. La protagonista dà avvio a un percorso di ricerca per capire quali siano le reali cause che hanno portato alla scomparsa del marito, intento che condurrà la donna dinanzi a verità inaspettate mosse da logiche e strategie di potere Composta da 10 episodi, "Riviera" è nata da un'idea di Paul McGuinnes ed è stata scritta insieme a John Banville e creata dallo sceneggiatore e regista Neil Jordan. © Riproduzione riservata

