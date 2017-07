Recensione Wonder Woman l'Amazzone della collana Grandi Opere DC di Jill Thompson

Wonder Woman L’Amazzone è stato pubblicato all’interno della collana Grandi Opere DC e in Italia distribuito dalla Lion divisine di RW Edizioni. Questa nuova storia ci porta alle origini dell’eroina più famosa dell’universo DC Comics, com’è nata e da dove vengono i suoi grandi poteri, ma soprattutto cosa l’ha portata ad essere quello che è oggi. Il fumetto è stato scritto e disegnato da Jill Thompson.

La trama ci porta in una terra antica, un’isola sconosciuta a tutti abitata solo da giovani donne, forti e intelligenti, sono le Amazzoni. Erano riuscite ad arrivare sane e salve sull’isola di Themyscira dopo anni di battaglie, la loro regina Hippolyta, era una donna forte e giusta ed era riuscita a costruire un grande regno, ma nella sua vita sentiva di avere una grande vuoto, la mancanza di un figlio, ed è così grazie agli Dei che ebbe una bambina e la chiamò Diana. La giovane Diana crebbe viziata ed amata da tutte le amazzoni, ma il suo voler primeggiare su tutte le causò dei grandi problemi.

In questo fumetto assistiamo alle origini di Wonder Woman, lei nata dalle lacrime degli Dei e cresciuta tra le amazzoni, è stata fin da piccola una bambina privilegiata e ogni suo desiderio era un ordine. Ma una volta cresciuta e diventata una forte e potente guerriera la sua vanità le costò molto cara, dal momento che giurò di salvare tutte le persone in difficoltà. Tra queste pagine scritte e disegnate da Jill Thompson, troviamo una giovane ragazza forte e testarda che cerca di rispecchiare tutto quello che un’amazzone dovrebbe essere. Nei disegni di Jill troviamo tutta la vitalità che voleva rappresentare nelle giovani e belli amazzoni, colori forti e decisi che ci presentano un’isola molto simile al paradiso terrestre.

Anche se si trovano a vivere in un paradiso nascosto al mondo e lontano da tutti, per Diana questo non è abbastanza, lei vuole primeggiare su tutte le amazzoni, vuole essere ammirata ed amata da tutti, vuole essere la più forte. Ma purtroppo la realtà sarà ben diversa dalle sue aspettative e neanche tutto l’amore della madre Hippolyta potrà salvarla. Il suo egoismo ha portato a fare del male alle sue sorelle, un fatto inaccettabile sia dalla comunità delle amazzoni sia dalla madre che ha cercato di portare la pace e la serenità. Diana dal suo punto di vista capirà il grande errore e sarà così che nascerà la grande eroina che conosciamo.

