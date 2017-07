Recensione The Interview la nuova graphic novel di Manuele Fior di Fantagraphics

The Interview è la nuova graphic novel pubblicata dalla casa editrice americana Fantagraphics, scritta e disegnata da Manuele Fior. L’autore ci porta in un futuro dove i cambiamenti non avvengono con una rivoluzione o con la fine del mondo ma attraverso processi mentali che poco a poco cambiano il modo di pensare. I contatti con gli extraterrestri avvengono in modo pacifico ed è proprio con i primi contatti con queste strane forme geometriche in cielo che comincia questa grande avventura.

La trama ci porta in Italia nel 2048, un futuro dove la vita scorre normale senza troppi problemi e dove un gruppo di giovani è riuscita ad ottenere un trattato con un nuovo modello di convivenza e di famiglia, l’amore libero è la parola d’ordine. Il nostro protagonista è Raniero un uomo di mezz’età che lavora come psicologo, la sua vita scorre normale fino a quando non vede in cielo degli strani segni geometrici. Tutto gli sembra surreale fino a quando una sua nuova paziente dice di aver visto la stessa cosa.

Questa graphic novel ci porta all’interno di una storia che mette prima di tutto in evidenza le grandi differenze tra nuove e vecchie generazioni, i due protagonisti sono personaggi completamente opposti. Dora è una ragazza che fa parte di un movimento di giovani che sono riusciti a far approvare la “Nuova” convenzione, che stabilisce che l’amore deve essere libero, la famiglia non è più quella tradizionale ma ognuno può avere più di un partner, un modello alternativo. Dall’altra parte abbiamo Raniero un uomo di circa cinquant’anni che sta cercando in tutti i modi di salvare il suo matrimonio, tra un amico che lo assilla con i suoi problemi e la moglie che vuole lasciarlo, lui si sente confuso e perso in un mondo che sta cambiando intorno a lui.

All’interno di questa storia troviamo un cambiamento graduale della società, ci troviamo nel futuro, ma non è tanto diverso dal nostro presente. Come lo stesso autore ha dichiarato: “Ho provato ad immaginare il futuro[…]uno scenario in cui non tutto è negativo e catastrofico”, i cambiamenti avvengono nelle persone nella loro intimità e nella loro vita quotidiana. Il contatto con gli extraterrestri porta le persone a capire che la vita va vissuta a pieno e non rincorrendo i problemi. Di sottofondo troviamo la storia tra i due protagonisti, una storia che va vissuta pagina per pagina senza pregiudizi e che porterà ad un epilogo davvero inatteso. Tutto questo è accompagnato dai disegni dello stesso autore che con le sue tante sfumature di grigio ci porta a capire che non siamo soli nell’universo. Con i soli bianco e nero troviamo la luce della notte che illumina le scene di più ampio respiro ed il buio nasconde quello che agli occhi è difficile da comprendere.

