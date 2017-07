Grand Tour D'Italia - Sulle orme dell'eccellenza: nella quarta puntata i fascinosi scenari dell'Umbria 07/07/2017 09:00 La quarta puntata del programma condotto da Alessia Ventura va in onda questa sera su Retequattro. La quarta puntata di “Grand Tour D’Italia - Sulle orme dell’eccellenza” va in onda questa sera in seconda serata su Retequattro. Il nuovo appuntamento con il programma condotto da Alessia Ventura permette al pubblico televisivo di conoscere alcuni dei fascinosci scenari dell’Umbria attraverso un viaggio tra Norcia, Spoleto, Montefalco e Scheggino. Numerosi gli ospiti che intervengono nel corso della puntata. L’imprenditore della moda Brunello Cucinelli, la cui azienda ha sede nel borgo medioevale di Solomeo, in provincia di Perugia; il noto pianista e compositore Giovanni Allevi, il musicista Nicolò Agliardi, gli attori Serena Autieri e Marco Bocci, il pallavolista Ivan Zaytsev. Una parte del live&media experience del settimanale Panorama, diretto da Giorgio Mulè, è dedicata alle tradizioni culinarie locali e in questa occasione riserva ampio spazio al settore del tartufo con gli chef Valentino Palmisano e i fratelli Sandro e Maurizio Serva. Leggi anche - Grand Tour D'Italia - Sulle orme dell'eccellenza, presentazione del programma Vittorio Sgarbi arricchisce la puntata con dettagliate descrizioni dalla chiesa di San Francesco a Montefalco con gli affreschi di Benozzo Gozzoli. "Grand Tour D'Italia - Sulle orme dell'eccellenza" vede protagoniste tredici città italiane: Torino, Bologna, Pavia, Spoleto/Norcia/Montefalco, Bari, a settembre Triste/Udine, Olbia, Milano, Caserta e Ragusa. Nato da un'idea di da un’idea di Giorgio Mulè, Paola Picilli e Gian Maria Miliacca, il programma è prodotto da Panorama e Fluendo Production. © Riproduzione riservata

