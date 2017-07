Timmy Frana, il nuovo film comedy del regista premio Oscar Tom McCarthy

Timmy Failure è il film cui sta lavorando Tom McCarthy, regista premio Oscar per il drammatico “Il caso Spotlight” nel 2016.

Se lì s’indagava sullo scandalo della pedofilia nell'Arcidiocesi di Boston ad opera di ecclesiastici, qui l’argomento è opposto. Si tratta di un personaggio che ha successo su un pubblico giovane, perché “Timmy Failure” fa parte di una serie di sei libri per bambini pubblicati da Stephan Pastis dal 2013 ad oggi.

Le storie sono quelle del libro “Timmy Failure: We Meet Again” (in italiano “Timmy Frana. Guarda cos'hai fatto!: 2”). Timmy Frana è un giovane detective che in giro dice: "lei non sa chi sono io". Pur se imberbe è presidente, fondatore e amministratore delegato dell'agenzia investigativa più famosa della città. “Forse di tutto il paese”, come si pavoneggia lui.

Oppure “Timmy Frana: Il detective che risolve ogni grana (o quasi)”. Un caso che deve risolvere è quello di un mappamondo rubato a scuola, con una ricompensa di 500 dollari per chi riuscirà trovarlo. Così Timmy si fa aiutare da Super, forse l'orso polare più pigro del pianeta e dal prozio Colander.

Il film è prodotto dalla Disney, che così tenta la strada dell’ironia che finora non è stata congeniale. In “Timmy Failure: Mistakes Were Made #1”, compare anche la madre che dovrà aiutare il figlio riluttante.

In “Timmy Failure: Sanitized for Your Protection”, quarto volume di memorie Timmy è costretto ad effettuare un viaggio in crociera con la madre, l'orso polare, Doorman Dave e Molly Moskins. Lei è la socia di Timmy, nonché innamorata di lui: odora di mandarino, e Timmy è spesso scontroso nei suoi confronti.

C’è poi Rollo Tookus, migliore amico di Timmy che però lo considera noioso e stupida. In realtà Rollo ha un GPA di 4.6, e infatti vorrebbe andare a Stanfurd (Stanford). La maggior parte delle persone lo considerano noioso, e quando avverte ciò si sente frustrato e arrabbiato.

Nunzio Benidici è il compagno di classe, colui che riesce a spingere il maggior numero di gomma nel naso. Non disdegna di aspirare anche delle ghiande, così quando va con la classe al Monkeychuck Camp per un progetto sulla natura, spinge le ghiande su per il naso.

Corrina Corrina è uno dei personaggi più alteri. Proviene invece da una ricca famiglia con possedimenti immobiliari, nonché proprietaria di una banca fallita. Il padre lascio a Corrina la possibilità di usarla per giocarci. In seguito ha fondato la CCIA (Corrina Corrina Intelligence Agency) con sede nella banca, e Timmy ha sempre creduto che essa sia il suo rivale, anche perché offre servizi a basso costo.

Quindi un mondo sottosopra, che emula quello del film “Baby Boss” (493,6 milioni di dollari) che ha avuto un buon successo al botteghino, e che lancerebbe la Disney verso uno dei rari personaggi cinici della sua Library.

