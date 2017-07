Complimenti per la connessione: intervista all'attrice Nadir Cadelli

Abbiamo intervistato l'attrice Nadir Caselli, protagonista della seconda stagione di “Complimenti per la connessione” va in onda su Rai 1 dal 3 luglio.

D: In questo spin-off di "Don Matteo" torni a interpretare Lia Cecchini. Qual è lo scopo della miniserie?

R: Si compone di episodi molto brevi, della durata di sei minuti. L'obiettivo è quello di insegnare la tecnologia ai meno ai meno avvezzi perquesto è stato definito "un progetto per l'inclusione digitale", serve per ampliare le conoscenze di chi non è abituato a utilizzare Internet o in generale i nuovi apparecchi tecnologici. Una parte degli italiani non ha un rapporto approfondito con il web e questo spin-off vuole fornire loro alcune competenze basilari.

D: Per raggiungere questo scopo sono stati scelti personaggi di una serie molto amata come "Don Matteo". Cosa pensi di questa scelta?

R: Sì, i protagonisti sono propri gli stessi di "Don Matteo", in questa seconda stagione è cambiata l'ambientazione, ora è casa Cecchini dove ci sono anche io (Lia), Simone Montedoro (capitano Giulio Tommasi) eCaterina Sylos Labini (Caterina). All'interno di un'abitazione si è cercato di ricreare un rapporto più familiare e un'accoglienza più semplice rispetto a quella per così dire istituzionale della precedente stagione ambientata all'interno della caserma dei Carabinieri. In questa occasione la comunicazione avviene anche tra diverse generazioni, in ogni episodio spieghiamo la tecnologia e l'informatica a chi è più avanti con l'età, non c'è il grande che insegna al piccolo bensì viceversa.

D: Tu che rapporto hai con la tecnologia?

R: Abbastanza buono, navigo spesso in Internet, utilizzo la tecnologia in modo piuttosto sereno e non trovo grosse difficoltà

D: Usi spesso i social network?

R: Con i social network ho un rapporto particolare, nel senso che apprezzo il fatto che possono creare una rete di persone ed essere molto utili per mantenere rapporti con persone lontane e ritrovare amici. A volte sono sovraesposti e rischiano di avere effetti negativi. Io ci vado ogni tanto, leggo e posto qualcosa ma non tutti i giorni, non condivido ogni cosa che faccio, li gestisco in modo rilassato.

D: Sono iniziate le riprese dell'undicesima stagione di "Don Matteo", della quale non farete parte tu e Simone Montedoro. Il pubblico televisivo si è molto affezionato alla storia tra i vostri personaggi, quando mancheranno?

R: Sì, sia io che Simone non saremo nell'undicesima stagione, la spiegazione dell'uscita dei nostri personaggi verrà ritrovata proprio all'interno dello spin-off. Lia e il capitano Giulio Tommasi sono presenti alla fine della decima stagione e sembra esserci un continuo, tuttavia nei nuovi episodi ci saranno delle situazioni diverse. Il pubblico potrà capire il perchè usciamo di scena proprio guardando "Complimenti per la connessione". Sicuramente mancherà di più il personaggio interpretato da Simone Montedoro che è stato sempre molto seguito.

D: Uscire da una serie di così ampio successo influirà sulla tua carriera?

R: Sicuramente sì, "Don Matteo" è un prodotto molto forte e se da una parte c'è il dispiacere di lasciare un progetto di così grande successo dall'altra c'è un aspetto positivo che consiste del non legarsi eccessivamente a un personaggio. Io ho partecipato a due stagioni della serie e prossimamente sarà in un film in post-produzione sulla vita di Andrea Bocelli girato in inglese.

