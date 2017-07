Dynamite Entertainment, John Wick: dal film al fumetto in uscita

Anche nei disegni spettacolari di Giovanni Valletta emerge l'amore del fan affezionato a John Wick : i lettori non saranno delusi, promettono in casa Dynamite. Lo stesso creatore del personaggio Derek Kolstad e Keanu Reeves hanno espresso ammirazione per il lavoro realizzato dal team creativo.

La trama verterà sulle origini del popolare sicario interpretato per il grande schermo da Keanu Reeves. Dunque, seguiremo un giovane protagonista appena uscito di prigione e in cerca di vendetta lungo un'avventura di proporzioni epiche.

Galleria fotografica

