Squadra Speciale Cobra 11, su Rai 2 i nuovi episodi della serie tedesca

La ventunesima stagione di "Squadra Speciale Cobra 11" (Titolo originale: "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei") debutta questa sera su Rai 2.

La serie televisiva tedesca racconta le vicende di due ispettori della polizia autostradale, Semir Gerkhan (Erdoğan Atalay) e Paul Renner (Daniel Roesner), impegnati a contrastare il crimine.

Nel primo episodio, intitolato "Cobra, subentrate voi" e in onda a partire dalle 21.15, i due protagonisti devono affrontare l'intento malvagio di Gideon Link (Thomas Heinze), un magnate già conosciuto da Hartmut Freund (Niels Kurvin) che vuole diffondere un virus in grado di rendere sterili tutte le persone aprendo in tal modo le porte a un processo di estinzione dell'umanità.

Il percorso investigativo intrapreso dai protagonisti principali della serie coinvolge i servizi segreti russi e altri personaggi che intendono appropriarsi del pericoloso progetto.

Il secondo episodio si intitola "Chi gioca col fuoco si scotta" e vede Semir intrappolato all'interno di un deposito di gas incendiato ad opera di un uomo che stava inseguendo. L'ispettore viene soccorso tempestivamente da un caposquadra dei vigili del fuoco.

"Squadra Speciale Cobra 11" ha debuttato in Germania nel 1996 sulla rete televisiva RTL e viene trasmessa in Italia dal 1998. Dalla longeva serie è nato lo spin-off intitolato "Squadra Speciale Cobra 11 - Sezione 2" (Titolo originale: "Alarm für Cobra 11 - Einsatz für Team 2"), prodotto per due stagioni trasmesse da Rai 2 nel 2005 e nel 2006.

