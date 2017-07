The Halcyon, in onda su Rai 1 la serie creata da Charlotte Jones 04/07/2017 12:00 La serie televisiva "The Halcyon" debutta questa sera su Rai 1. La serie britannica "The Halcyon" è stata trasmessa dal 2 gennaio al 20 febbraio 2017 sul canale ITV. In Italia va in onda su Rai 1 dal 4 luglio. Creata da Charlotte Jones e articolata in otto puntate, propone un racconto ambientato nella Londra degli anni Quaranta e costruisce una vivace storia intorno a un lussuoso hotel che rappresenta le influenze che il secondo conflitto mondiale ha apportato alla società. Tra gli ospiti dell'albergo c'è il corrispondente americano Joe O'Hara (Matt Ryan), il quale assiste a una lunga sfilata di auto dinanzi all'ingresso posteriore dell'edificio. Alcune persone scendono per partecipare a una riunione con il politico e proprietario dell'hotel Lord Hamilton (Alex Jennings). All'incontro è presente anche l'amante di Lord Hamilton, Charity Lambert (Charity Wakefield) e l'ingresso di sua moglie Priscilla (Olivia Williams) diviene per lui una significativa fonte di stress e di tensione. A ciò si aggiunge la reazione di suo figlio Freddie (Jamie Blackley), da poco diventato pilota della RAF. In una situazione di forte agitazione, Lord Hamilton è vittima di un'attacco cardiaco. Dopo i funerali dell'uomo, Priscilla spinge Freddie a licenziare Richard Garland (Steven Mackintosh), il direttore generale dell'hotel che aveva sempre assecondato Lord Hamilton nelle sue avventure extraconiugali. Questa decisione non è ben accolta dalla figlia di Richard, Emma (Hermione Corfield) e ciò rende problematico il rapporto con suo padre. Nel Regno Unito la prima puntata della serie televisiva ha registrato più di 7 milioni di spettatori. © Riproduzione riservata

