Star Comics, in arrivo il fumetto su Rai: fantasma protettore di un futuro incerto

Star Comics pubblica la serie targata Valiant, scritta da Matt Kindt e disegnata da Clayton Crain: saranno due volumi in uscita il 12 luglio, rispettivamente intitolati “Rai - Il fantasma del Giappone” (con i primi quattro numeri della serie comics) e “Rai - Battaglia per il nuovo Giappone” (#5-8).

Gli albi saranno disponibili solo in fumetteria.

La trama è ambientata nel Paese del Sol Levante del 4001, dove un'intelligenza artificiale di tradizione orwelliana, nota come “il Padre”, sorveglia e governa una potenza ipertecnologica. A farne le veci, è l'enigmatico Rai, a cui è affidata la responsabilità di far rispettare la legalità.

Il governo totalitario, mascherato da democrazia, crolla grazie a un avvenimento straordinario: un omicidio che scatenerà una serie di tumulti sociali senza controllo.

Rai, protettore del Giappone, è costretto a diventare testimone di una guerra civile in atto, in cui, per la prima volta dopo millenni, il potere del Padre è messo in discussione.

Tuttavia, riflette Rai, forse il popolo potrebbe avere ragione a ribellarsi al governo oppressivo, imposto dai tecnocratici del padre: insomma per Rai il fantasma, si apre un bivio alla ricerca di nuove verità...

Citando la recensione di “Rai The Orphan” di mauxa.com: “Con Rai The Orphan la Valiant Entertainment ha realizzato un comics visionario ed avvincente, nel quale ad una narrazione interessante si mescola l’attrattiva delle illustrazioni” (comics-della-valiant-entertainment">leggi la recensione qui).

