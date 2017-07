Charlize Theron, inedita eroina action in Atomica bionda

Dopo la virulenta performance in “Mad Max: Fury Road”, Charlize Theron interpreta per il grande schermo un'altra inedita eroina action, protagonista dell'applaudito capolavoro fumettistico realizzato da Antony Johnston (sceneggiatura), artista noto per la serie post apocalittica "Wasteland" e le collaborazioni con Alan Moore, e Sam Hart (disegni). Stiamo parlando di “The Coldest City” (2013), graphic novel ambientata durante la guerra fredda, premiata da critica e lettori grazie alla capacità di reinterpretare il genere spy, attualizzandolo con dinamiche azzeccate.

La trama di “Atomica Bionda” è ambientata alla vigilia della caduta del muro di Berlino, con la capitale tedesca teatro della narrazione. Nonostante la fine dell'era comunista, l'Intelligence britannica ha un'ultima missione da portare a termine, prima di chiudere il cerchio con il “vecchio sistema”. Risulta, infatti, una misteriosa lista andata perduta: contiene il dossier di tutte le spie operative. La lista era in mano a un agente del MI6 trovato cadavere.

E, quindi, entra in scena Lorraine Broughton (Charlize Theron), veterana spia del MI6, incaricata di impossessarsi della lista segreta. Lorraine, a Berlino, ci arriva senza contatti, un pesce fuor d'acqua in un clima di paranoie deliranti. In gioco, c'è la sua vita, fidarsi è un errore mortale.

Già uscito nelle sale statunitensi, “Atomica Bionda” è atteso in Italia per il 17 agosto. Nel cast figurano, accanto all'attrice Premio Oscar, anche: James McAvoy, John Goodman e Toby Jones. la regvia è affidata a David Leitch.

