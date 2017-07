Jodie Comer, da 'The White Princess' a 'Killing Eve' 03/07/2017 09:00 L'attrice britannica Jodie Comer è nel cast della nuova serie televisiva "Killing Eve', il cui debutto è atteso nel 2018. La BBC America ha annunciato nei giorni scorsi l'ingresso di Jodie Comer nel cast della nuova serie televisiva "Killing Eve", il cui debutto è atteso nel corso del 2018. L'attrice britannica è la protagonista di "The White Princess", historical drama che ha debuttato su Starz il 16 aprile. Ambientato in Inghilterra nel XV° secolo, è tratto dall'omonimo romanzo di Philippa Gregory e da parte della serie di romanzi "The Cousins’ War" della scrittrice inglese. Nel 2016 Jodie Comer ha dato forma al personaggio di Ivy Moxam nella miniserie televisiva "Thirteen", l'anno precedente ha interpretato il ruolo di Kate Parks nella serie "Doctor Foster". In "Killing Eve" affiancherà l'attrice canadese Sandra Oh, nota al pubblico televisivo internazionale per la sua partecipazione al celebre medical drama "Grey's Anatomy" nel ruolo di Cristina Yang. Basata sui racconti di Luke Jennings, la serie è prodotta da Sid Gentle Films Ltd e sarà composta da otto episodi. La trama racconta la storia di due donne: Eve (Sandra Oh), un agente dei servizi segreti insoddisfatta della sua condizione, e Villanelle (Jodie Comer), un raffinato killer. Il racconto proposto dalla serie si annuncia denso di suspence e aperto anche a sprazzi di umorismo. Spionaggio e azione si intersecano donando dinamicità alla narrazione, nella quale ritorna il fascino della sfida tra due intensi personaggi femminili. Lo showrunner di "Killing Eve" è Phoebe Waller-Bridge, il quale è anche produttore esecutivo della serie insieme a Sally Woodward Gentle e Lee Morris. © Riproduzione riservata

