"I Griffin", il produttore Steve Callaghan ricorda commosso Adam West

"I Griffin", popolare cartone animato irriverente che da anni rivaleggia con "I Simpson", di recente ha subito una perdita dolorosa: è venuto a mancare Adam West, stimato attore e doppiatore che nello show prestava la propria voce al sindaco di Quahog, l'immaginaria città del Rhode Island dove si svolgono le vicende di Peter, Lois, dei figli Chris, Meg e Stewie, del cane Brian e degli altri. Il personaggio di West, che ha lo stesso nome dell'attore, è uno dei più stralunati e irresponsabili della serie, con atteggiamenti a volte quasi infantili e in un episodio arriva a sposare la propria mano.

West è deceduto il 10 giugno ad 88 anni lasciando nel dolore amici e colleghi. L'episodio andato in onda il 18 giugno è stato dedicato alla sua memoria e l'ideatore dei Griffin Seth MacFarlane ha lasciato un commosso messaggio su Twitter: "grazie dal profondo del mio cuore per tutto quello che hai donato, Mr. sindaco. Sei insostituibile". Prima di morire, West aveva partecipato alla realizzazione di episodi in programma per la prossima stagione e i produttori dello show Fox stanno pensando di mandarli in onda in suo onore.

In un'intervista a "Entertainment Weekly", il produttore esecutivo Steve Callaghan ha raccontato commosso come la perdita di Adam sia stato uno choc per tutto lo staff nonostante la sua età avanzata, e di come l'attore fosse apparso vitale e pieno di energia fino agli ultimi tempi. L'esordio di West nei Griffin risale al 2000, all'epoca della seconda stagione, per un'idea di Seth MacFarlane che aveva già lavorato con lui in "Johnny Bravo". Callaghan non ha detto precisamente cosa ne sarà del sindaco West e probabilmente questo è ancora oggetto di dibattito, ma ha ribadito che la soluzione terrà conto dell'importanza del Major di Quohag all'interno della serie.

West aveva alle spalle una lunga e fortunata carriera: senza dubbio il suo ruolo più famoso è quello di Batman nella serie tv degli anni sessanta, sebbene sia apparso in molti film come "I segreti di Filadelfia" con Paul Newman e i western della Warner Bros. "Sugarfoot", "Colt .45" e "Lawman", trasmessi sul canale ABC, nel ruolo del pistolero dentista Doc Holliday. È stato anche protagonista di una miniserie a fumetti, "The Mis-Adventures of Adam West" del 2011, in una versione sconsolata e disillusa per lo stato degradato della società contemporanea rispetto a quella degli anni sessanta.

