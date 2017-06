Cleverman, la seconda stagione della serie con Hunter Page-Lochard 30/06/2017 12:00 La seconda stagione della serie televisiva "Cleverman" ha debuttato il 28 giugno sul canale statunitense SundanceTV. La seconda stagione di "Cleverman" ha debuttato il 28 giugno negli Stati Uniti sul canale SundanceTV e il giorno successivo in Australia su ABC TV. La trama si svolge in un futuro prossimo e vede la presenza di creature provenienti dall'antica mitologia aborigena, gli "Hairypeople", chiamati a intraprendere una lotta alla sopravvivenza all'interno di una società ad essi ostile. La prima stagione è stata trasmessa nel 2016 da SundanceTV e ha registrato un notevole successo internazionale. Il concept originale sul quale è basata la serie è stato prodotto da Ryan Griffen. I sei episodi che compongono la seconda stagione si concentrano sulla distruzione della comunità denominata "The Zone", dove hanno tentato di rifugirarsi gli "Hairypeople", ancora costretti a nascondersi per proteggere la loro vita. Il protagonista principale del racconto è Koen West (Hunter Page-Lochard), divenuto il nuovo Cleverman e intenzionato a utilizzare i suoi poteri e poter riunire insieme tutte le culture. Il suo piano coincide con quello di suo fratello Waruu (Rob Collins), quest'ultimo opta per un modo di agire completamente diverso. Koen deve pertanto contrastare sia suo fratello Waruu che il governo, entrambi schierati in una posizione antagonistica rispetto alla sua. Nel corso della seconda stagione di "Cleverman" debuttano nel racconto nuovi personaggi tra cui Jarli il guerriero Bindawu (Clarence Ryan). Gli altri interpreti della serie sono Iain Glen (Jarrod Slade), Deborah Mailman (Aunty Linda ) e Frances O’Connor (Charlotte Cleary), Tasma Walton (Araluen) e Rarriwuy Hick (Latani). © Riproduzione riservata

