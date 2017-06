Ozark, un necessario trasferimento nella serie con Jason Bateman e Laura Linney 29/06/2017 12:00 La serie televisiva "Ozark" sarà disponibile su Netflix dal 21 luglio. La serie televisiva “Ozark” debutterà sulla piattaforma streaming Netflix il 21 luglio. Creata da Bill Dubuque, propone un racconto che affronta diverse tematiche diffuse nell’ambito delle produzioni seriali, dal crollo dell’equilibrio familiare alla necessità di fuggire situazioni che mettono a rischio la sopravvivenza. La trama si svolge intorno alla famiglia Byrde, composta dai coniugi Marty (Jason Bateman) e Wendy (Laura Linney), e i loro figli adolescenti Charlotte (Sofia Hublitz) e Jonah (Skylar Gaertner). All’apparenza un’ordinaria famiglia americana ma l’attività svolta da Marty è l’elemento che da il via alla narrazione. L’uomo è il maggiore riciclatore di denaro sporco di uno dei più grandi cartelli della droga messicani e da ciò deriva una condizione di pericolo per tutti i personaggi. Nel trailer pubblicato ieri sul canale YouTube di Netflix è presente un’accesa conversazione tra Marty e Wendy, i quali discutono su come gestire la situazione critica e delicata in cui versano. Dalla clip emergono le differenti intenzioni dei due protagonisti: Wendy ricerca una soluzione immediata ed esclama al marito: “Marty ascolta, dobbiamo chiamare la polizia”, l'uomo assume una posizione opposta: “Polizia significa galera o programma protezione testimoni se ci arriviamo”. Il video è invaso da un’atmosfera di tensione e preoccupazione che induce i personaggi a elaborare una strategia per salvarsi. Marty esterna una capacità di gestire la situazione e tenta di rassicurare sua moglie: “Ora dobbiamo stabilire le priorità, schematizzarle e gestire al meglio i nostri tempi”. La famiglia è dunque costretta a organizzare velocemente un trasferimento da Chicago verso una località estiva nell'altopiano d'Ozark. La prima stagione di "Ozark" è composta da dieci episodi della durata di un'ora. © Riproduzione riservata

